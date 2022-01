Železarji zmagovito začeli novo koledarsko leto

Jeseničani so niz uspehov tako podaljšali na osem, zadnji poraz so doživeli 26. novembra lani, skupno pa v celotni sezoni le tri. Na prvem mestu imajo zdaj že 68 točk, 15 več kot Asiago, ki pa ima dve tekmi manj. Železarji so tokrat, potem ko so se na zadnjih dveh tekmah po slabšem začetku morali reševati ob koncu, že začeli bolje. Prvi gol je v šesti minuti dosegel Nejc Stojan, do polovice tekme pa so nato Luka Ulamec, Eetu Elo in Eric Pance poskrbeli za trdno vodstvo s 4:1. Na začetku zadnjega dela so sicer domači znižali, toda zadetek Saša Rajsarja z igralcem več deset minut pred koncem je razblinil vse dvome o zmagovalcu.

Prvo domačo tekmo bodo Jeseničani igrali v četrtek, ko bodo v Podmežakli gostili Cortino.

Izid, Alpska liga:

Wipptal Broncos - Sij Acroni Jesenice 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Chiodo 14., Gschnitzer 41.; Stojan 6., Ulamec 16., Elo 19., Pance 38., Rajsar 49.