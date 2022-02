Železarji v zadnji tretjini do zmage

Asiago je Jeseničane premagal po skoraj dveh mesecih samih zmag, danes pa so železarji dobro začeli. V osmi minuti je zadel Eetu Elo, toda to je bil za dolgo časa edini zadetek domačih. V izenačenem dvoboju so namreč gostje v drugi tretjini poskrbeli najprej za izenačenje, potem pa še za vodstvo v 37. minuti. A zadnjo besedo so le imeli domači. Najprej je v 43. minuti v polno zadel Patrik Rajsar, za preobrat pa je bil nato v 48. uspešen še Luka Ulamec. Gostje so ob koncu sicer skušali brez vratarja priti vsaj do podaljška, a kljub igralcu več v polju niso več premagali domačega vratarja Oscarja Fröberga, ki je tekmo končal pri 32 obrambah.

V skupini master v Alpski ligi igra šest najboljših ekip rednega dela, štiri si bodo že zagotovile končnico, preostali dve bosta imeli to možnost v dodatnih kvalifikacijah proti ekipam, ki so bile po rednem delu slabše uvrščene.

Naslednja tekma Jeseničane čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Lustenauu.