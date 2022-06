Jeseniški hokej pod eno streho: V Olimpiji od danes naprej ne bodo več mirno spali

Predsednika obeh klubov Peter Bohinc in Miha Rebolj sta potrdila, da je združevanje elitne članske ekipe dogovorjeno, ob tem pa bo na Jesenicah ob prvi ekipi obstajala tudi t. i. razvojna ekipa, ki bo nastopala v ligi IHL in nudila priložnost, da se v njej kalijo mladi na poti v prvo ekipo, ali pa tisti, ki so svoj status med najboljšimi izgubili. Nova ekipa sicer še nima imena, je pa jasno, da bodo igralci obeh ekip nastopali v enakem dresu, z enakimi klubskimi simboli in logotipi. "Vsi se zavedamo, da moramo biti na Jesenicah povezani. S tem bomo povečali prepoznavnost, povečali kakovost in zmanjšali odliv mladih igralcev v tujino," je na novinarski konferenci v dvorani Podmežakla med drugim dejal Bohinc in že požugal tudi v Ljubljano: "Marsikdo v Olimpiji od danes dalje ne bo več mirno spal. Združeni smo močni in se tako vračamo na hokejski zemljevid."

Miha Rebolj je izpostavil, da sta kluba presegla pretekle razlike in zamere in da so člani obeh kolektivov zdaj pred skupnim izzivi. Eden od njih je pridružitev elitnemu regionalnemu tekmovanju. "To je tako želja nas kot navijačev in tudi sponzorjev. Verjamem, da se bodo primerno odzvali, in da to lahko uskladimo. Za nas bo pomembno, da sklenemo dolgoročne pogodbe." Z Bohincem sta potrdila, da sta v stiku s pokrovitelji o strategiji financiranja, letos je bilo časa premalo. "Morda to lahko uresničimo že prihodnje leto, če bo klima zdržala."