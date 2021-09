Jeseniški hokejisti v Celovcu do tretje zmage

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v četrti tekmi Alpske lige premagali drugo ekipo Celovca s 4:1 in ostajajo na prvem mestu lestvice z desetimi točkami. Po dva gola so dosegli v prvi in drugi tretjini, končni izid so postavili domačini na začetku zadnjega dela igre.

icon-expand David Planko FOTO: Damjan Žibert Jeseničani so v Celovcu nadaljevali učinkovite predstave v zadnjih obračunih mednarodne Alpske lige. Edini poraz so doživeli na prvi tekmi po kazenskih strelih proti italijanskemu Meranu (1:2), nato pa nanizali prepričljivi zmagi proti avstrijskemu moštvu Steel Wings iz Linza (4:0) ter italijanski Fassi (8:2). Tokrat sta v prvi tretjini proti moštvu KAC II za Jeseničane zadela Jaša Jenko (6.) in Jesperi Viikilä (15.), na začetku druge tretjine pa sta odločitev o zmagovalcu zapečatila še Nejc Brus (22.) in Erik Svetina (24.). Pri prvem, drugem in četrtem zadetku se je s podajo izkazal Eric Pance. Za Celovčane je na začetku zadnje tretjine znižal Maximilian Theirich (41.), kar pa ni spremenilo razmerij moči na ledeni ploskvi. Razmerje v strelih na gol je bilo 39:29 v korist jeseniških hokejistov. Naslednja tekma v Alpski ligi Jeseničane čaka v soboto, ko bodo gostovali pri italijanski Cortini. Izid:

KAC II – Sij Acroni Jesenice 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Theirich (41.); Jenko (6.), Viikilä (15.), Brus (22.), Svetina (24.)