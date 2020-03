Jeseniški hokejisti v karanteni, okužen eden od igralcev

V članskem moštvu hokejistov Sij Acroni Jesenice je prišlo do okužbe s koronavirusom pri enem od igralcev. V klubu so odpovedali vse vse treninge in aktivnosti, hokejisti so v izolaciji. Čakajo jih testiranja v jeseniški bolnišnici. Ena od možnosti za okužbo je bila na gostovanju železarjev v Italiji, ko so v Alpski ligi dvakrat gostovali čez mejo, naprej v Cortini, nato še pri moštvu iz Pustertala.

"Glede na različne informacije, ki so se danes pojavile v medijih o okuženosti enega izmedčlanov naše ekipe, potrjujemo, da je bila na včerajšnjem testiranju pri eni osebi potrjena okužba s koronavirusom. Včeraj v popoldanskem času, smo prejeli informacijo o pozitivnem testu korone virusa, ki ga je opravil eden od naših članov ekipe. Želeli bi, da oseba s pozitivno ocenjenim testom ostane anonimna in mu tako omogočimo čim boljše okolje v času zdravljenja. Bolnik je trenutno v samooskrbi in se dobro počuti. Sporočamo, da smo že sprejeli preventivne ukrepe za zavarovanje ostalih deležnikov ekipe in javnosti. V klubu smo po navodilih zdravniške službe takoj poskrbeli za izolacijo vseh članov ekipe, odpovedali pa smo tudi vse treninge in aktivnosti. Poleg tega je vsem članom ekipe odrejena 14 dnevna karantena in čakajo na preventivna testiranja. Zaenkrat nimamo potrjenih informacij, da bi bila v ekipi več kot ena okužba in si želimo, da tako tudi ostane. Vodstvo kluba skrbi in nadzorujemo nastalo situacijo," je v izjavi za javnost zapisal predsednik kluba Anže Pogačar.

Včeraj so v vodstvu Alpske lige sporočili, da je sezona odpovedana in prvaka ne bo. Hokejisti obeh slovenskih moštev v tej konkurenci, SŽ Olimpije in Sij Acroni Jesenic so se zanesljivo uvrstili v končnico in bi morali odigrati tekme četrtfinala.

