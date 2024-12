Jessica Diggins najmočnejša na zadnji ravnini

Še pet kilometrov pred ciljem sta Norvežanki Heidi Weng in Therese Johaug imeli deset sekund prednosti pred skupino zasledovalk. V zadnji četrtini pa sta Jessica Diggins in Jonna Sundling začeli zmanjševati razliko. Obe sta pridobivali predvsem v spustih. Odločitev je padla na zadnjem kilometru, ko se je četverica takorekoč istočasno podala v zadnji vzpon. Povratnica po porodu 36-letna Johaug je prva omagala, šele na vrhu vzpona pa je ušla Diggins, ki ji je lahko sledila le Švedinja. Ta je z napadom skušala tudi v ciljni ravnini, a je bila 33-letna Američanka močnejša in dosegla svojo 22. zmago. Weng je osvojila tretje mesto.

Na dirki je manjkala zmagovalka petkove 10-kilometrske tekme Švedinja Frida Karlssson. Edina Slovenka Anja Mandeljc je z 41. mestom končala krepko v drugi polovici 58 uvrščenih, vseeno pa osvojila deset novih točk v pokalu.

Tekaška karavana se zdaj seli v olimpijski Lillehammer na Norveško, ki bo tekme gostil prihodnji konec tedna. V Ruki bosta danes znana še zmagovalca v nordijski kombinaciji in med smučarji skakalci.