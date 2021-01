Novoletna turneja prvič v zgodovini Američanki Digginsovi

Najboljša slovenska tekačica Anamarija Lampičje po sobotnem razočaranju in izpadu v polfinalu sprinta pričakovano precej zaostala za favoritinjami in na 28. mestu ostala tudi brez možnosti za ubranitev lanske rdeče majice zmagovalke v točkovnem seštevku turneje. Naslov je iz rok Lampičeve prevzela sobotna zmagovalka sprinta, Švedinja Linn Svahn. Jessie Digginsje v skupnem seštevku turneje za 1:24,8 minute ugnala Rusinjo Julijo Stupak, na stopničkah pa je z nastopi na Tour de Skiju končala še nedeljska zmagovalka Ebba Andersson.

Osrednji dogodek zadnje "etape" turneje je bil seveda peklenski vzpon na Alpe Cermis nad dolino Fiemme. Velika zmagovalka skupnega seštevka pa je na koncu zanesljivo postala Digginsova, ki je prva neevropska tekmovalka z zmago v tej seriji, prevzela pa je tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Triindvajsetletna Anderssonova se je veselila prve zmage na tekmi za svetovni pokal v karieri sploh. Tretje mesto je osvojila Francozinja Delphine Claudel.

Lampičeva izpolnila cilj

V skupnem seštevku, na tekmi so manjkale Norvežanke, ki so na turneji prevladovale zadnjih deset let, se je zmage veselila izkušena 29-letna olimpijska prvakinja v ekipnem sprintu Digginsova pred v nedeljo četrtouvrščeno Rusinjo Stupakovo, ki bo čez dober teden praznovala 25. rojstni dan, in zmagovalko zaključne preizkušnje Anderssonovo. Zadovoljna je lahko tudi Lampičeva, ki je v sprinterskem seštevku svetovnega pokala prevzela vodstvo. Na turneji je bila v uvodnem sprintu druga, četrto mesto je osvojila na razdalji ter v petem poskusu dosegla najboljšo uvrstitev v tem tekmovanju ter se lahko mirno odpravi na sklepne priprave pred svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju, ki ga bo gostil nemški Oberstdorf.

Štiriindvajsetletna Lampičeva je bila v uvodu sklepne tekme v dobrem položaju in na sprintu na 2,5 km osvojila četrto mesto ter dodatnih osem bonus točk, kar je bil njen glavni cilj. Nato je po pričakovanjih popustila in se spopadla s strmino, kjer je naklon na posameznih delih smučišča celo večji od 26 odstotkov. Na koncu je z 28. mestom v skupnem seštevku turneje osvojila 15. mesto. V skupnem seštevku svetovnega pokala je zdaj osma.