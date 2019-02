Mikaela Shiffrin okrcala Vonnovo in Millerja: Nisem naduta

Vonnova je v petek izjavila, da bi lahko Shiffrinova "zmagala na vseh tekmah" in da "osebno ne razume", zakaj ne nastopa. Miller, ki ga tako kot Vonnovo trenutno najboljša ameriška smučarka prišteva med svoje vzornike, pa je dodal, da bi sam gotovo nastopil v vseh disciplinah, a da "ekipa Shiffrinove" očitno "sprejema odločitve, za katere meni, da so zanjo najboljše". Vonnova tudi pravi, da je "zanimivo", da se z mlajšo rojakinjo "praktično ne pozna", izven tekem svetovnega pokala se prav tako vidita bolj poredko.

Vonn: Podrla bo vse rekorde

"Najbrž se zelo spoštujeva," je na kar precej hladen odnos namignila Vonnova in nato spravljivo dodala: "Želim ji vse najboljše v prihodnje. Mislim, da bo podrla vse rekorde. Nekako ni imelo smisla, da sem jih podirala jaz, saj jih bo v vsakem primeru ona."

23-letnica gotovo ne želi ponovitve olimpijskih iger v Pjongčangu, ko je po zlatu na veleslalomu razočarala v svoji paradni disciplini, slalomu, in osvojila nehvaležno četrto mesto. Igre je sklenila s srebrom v kombinaciji, v tej sezoni pa je že slavila 13 zmag v svetovnem pokalu, vsaj eno v vsaki disciplini. Le še ena ji manjka do izenačitve rekorda legendarne Švicarke Vreni Schneideriz sezone 1988/89. Vonnova se bo od karavane poslovila z 82 zmagami v svetovnem pokalu, kar je največ v ženski konkurenci, a štiri manj od absolutnega rekorda Šveda Ingemarja Stenmarka, medtem ko Shiffrinova s trenutno 56 zmagami že prodira iz ozadja.

'Nadutost ne bo diktirala mojih pričakovanj in ciljev'

"Punce so tekmovalne in vsaka posamezna tekma je borba," je še zapisala Shiffrinova. "Vsi si želijo zlata, zato je močno zgrešeno računati, da bom kar odplesala s 4 ali 5 kolajnami, povsem pošteno povedano pa je to nespoštljivo do talenta in sposobnosti ostalih športnic in tega, koliko dela so vse vložile v njihovo smučanje. Pri 23 letih še ne razumem povsem svojega polnega potenciala, kot tudi mojih omejitev. A gotovo sem se naučila, da ne bom dovolila nadutosti, da diktira moja pričakovanja in cilje,"še pravi Koloradčanka.

"Moj cilj nikoli ni bil podiranje rekordov po številu zmag v svetovnem pokalu, točk ali števila kolajn na svetovnih prvenstvih. Moj cilj je, da sem resnično vsakič, ko stopim na štart, v igri za najvišja mesta, da bo moja kariera tako dolga, da mi bo dovoljevala pogled nazaj, ko bo vsega konec, in da bom lahko takrat rekla, da sem bila večji del kariere sposobna tekmovati in se boriti za tisto vrhnjo stopničko, ne pa, da sem bila na stranskem tiru, pregorela ali bila poškodovana, ker sem šla prek meja svojih zmožnosti. Jasno mi je, da številni verjamejo, da se kariere lotevam na način, na kakršnega se je prej ni še nihče, ljudje pa tega res ne razumejo. Toda, veste kaj?! To mi je povsem v redu, ker sem to JAZ in nihče drug."