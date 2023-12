Johannes Thingnes Boe do prve zmage v sezoni, Fak napredoval na 16. mesto

Tekma je še enkrat pokazala, kako pomembni sta uvodni streljanji na zasledovanju. Med Slovenci je na prvem postanku dobro začel le Jakov Fak in s petimi zadetimi tarčami napredoval na 16. mesto, nato je po kazenskem krogu eno izgubil. Z novo ničlo in napako na zadnjem postanku je bil na koncu prav 16. Anton Vidmar, Lovro Planko in Miha Dovžan so morali že po prvem streljanju v kazenski krog, Planko nato še enkrat, Vidmar dvakrat in slovenska trojka je bila po polovici naloge na 34., 35. in 36. mestu. Do konca so sledile nove napake in Lovro Planko je bil po petih kazenskih krogih 33., Miha Dovžan s tremi napakami na strelišču 35., Anton Vidmar pa je skupaj zgrešil kar šest strelov in na 41. mestu ostal brez novih točk svetovnega pokala.

V ospredju je za mojstrovino poskrbel 17-kratni svetovni prvak Johannes Thingnes Boe, ki je tekmo začel z 11. mesta. Kljub strelski napaki v uvodu je v smučini nadoknadil zamujeno in po treh streljanjih prevzel vodstvo, ki ga je na koncu le še potrdil. Za njim so se zvrstili rojaki Johannes Dale, starejši brat in zmagovalec sprinta Tarjei Boe ter Sturla Holm Laegreid.

Tarjei Boe je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, za njiM je Laegreid, tretji pa je po današnji zmagi mlajši med brati Boe, ki je v zadnjih petih letih štirikrat osvojil skupni seštevek.

Izid, moški, 12,5 km (zasledovanje):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 33:05,1 (1)

2. Johannes Dale (Nor) + 22,6 (3)

3. Tarjei Boe (Nor) 28,4 (2)

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 39,2 (2)

5. Sebastian Samuelsson (Nor) 48,5 (3)

6. Emilien Jacquelin (Fra) 52,8 (2)

7. Eric Perrot (Fra) 1:00,2 (1)

8. Endre Stroemsheim (Nor) 1:11,3 (3)

9. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:20,6 (2)

10. Benedikt Doll (Nem) 1:30,4 (4)

...

16. Jakov Fak (Slo) 2:39,5 (2)

33. Lovro Planko (Slo) 4:16,5 (5)

35. Miha Dovžan (Slo) 4:21,6 (3)

41. Anton Vidmar (Slo) 4:37,0 (6)

- svetovni pokal, skupno:

1. Tarjei Boe (Nor) 290 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 281

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 229

4. Johannes Dale (Nor) 220

5. Philipp Nawrath (Nem) 203

6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 191

7. Vetle Christiansen (Nor) 190

8. Endre Streomsheim (Nor) 186

9. Justus Strelov (Nem) 168

10. Vebjoern Soerum (Nor) 137

...

28. Jakov Fak (Slo) 62

30. Anton Vidmar (Slo) 54

35. Lovro Planko (Slo) 38

44. Miha Dovžan (Slo) 18