Johannes Thingnes Boe na vrhu 18. v sezoni, do točk Fak in Vidmar

Kako obvladuje konkurenco, je Johannes Thingnes Boe dokazal na zadnjem streljanju, ko je pred 20. strelom odložil puško, pred tem je moral enkrat v kazenski krog, s prstom na ustnicah nakazal občinstvu, naj utihne, nato pa pomeril in zadel tarčo ter se odpravil naproti novi zmagi. Zadnji krog je začel z minuto prednosti in si vzel tudi čas za užitek in pozdravljanje publike. V ozadju je potekal le boj za drugo mesto. Tega je dolgo trdno držal Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki pa je na zadnjem strelskem postanku prvič zgrešil in ponudil priložnost Nemcu Benediktu Dollu, Francozu Quentinu Fillonu Mailletu in rojaku Tarjeiju Boeju, ki se je na tekmo podal kot 20., na koncu pa je bil z dobrim streljanjem v boju za zmagovalni oder. Napako Laegreida je kaznoval Francoz, ki je na koncu za Boejem zaostal 32,7 sekunde, Laegreid pa je drugo mesto zgrešil za 17 sekund.