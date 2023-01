Johannes Thingnes Boe zmagovalec v Anterselvi, Fak 29.

Jakov Fak je tekmo začel s startno številko 1. Tako na prvem kot na drugem strelskem postanku je zgrešil po enkrat, z dvema zgrešenima tarčama pa ni imel več možnosti za uvrstitev pri vrhu. Nazadnje je bil tik pod mejo trideseterice. Drugi najboljši v slovenski ekipi je bil Alex Cisar. Prvi strelski nastop je opravil brez napak, v drugem zgrešil enkrat, v tekaškem delu do cilja pa je izgubil še nekaj mest in na koncu pristal na 34. mestu.

Nastopili so še Miha Dovžan, ki je bil 38. (+ 2:21,3/1), Anton Vidmar (+ 2:59,8/3) je tekmo končal na 62. mestu, Lovro Planko (+ 3:03,1/2) pa na 66. Moški biatlonski reprezentanci je tako uspelo doseči soliden ekipni uspeh, ko so trije tekmovalci prišli do točk svetovnega pokala, manjkala je le kakšna vrhunska uvrstitev. Fak si je za zasledovanje priboril 29. izhodišče, Cisar in Dovžan pa sta se izkazala z boljšim strelskim nastopom. Ker so razlike majhne, imata oba tudi lepo priložnost za napredovanje po lestvici.

Le dve mesti je bil za sobotni nastop prepočasen Vidmar, ki je dobro uvrstitev zapravil na streljanju leže, kjer je zgrešil trikrat. Lovro Planko je zgrešil dvakrat stoje.

"Z rezultatom ne morem biti zadovoljen, a sedaj je, kar je. Naredil sem napako pri prvem strelu in pri zadnjem, popolnoma neopravičljivo. Upam, da bom jutri bolj zanesljiv na strelišču in bom tudi tekel bolje kot danes, ker se nisem najbolje počutil na progi," je ocenil Fak.

"Za mano je solidna tekma. S streljanjem sem lahko zadovoljen, en zgrešen strel ni veliko. S tem sem si izboril dobro izhodišče za jutri. Zasledovalna tekma je start na novo. Smo dovolj skupaj in bom lahko izkoristil štiri streljanja in se prebil naprej," pa je pred sobotno tekmo optimističen Cisar.

Boe najboljši za več kot pol minute

V ospredju je Johannes Thingnes Boe prehitel vse tekmece kljub enemu zgrešenemu strelu, Šved Martin Ponsiluoma, prav tako nenatančen enkrat, je zaostal že 31,4 sekunde. Tretji je bil Norvežan Sturla Holm Laegreid, edini med prvo šesterico brez zgrešenega strela, zaostal je 37,3 sekunde.

V seštevku sezone je Johannes Thingnes Boe z današnjo zmago že presegel mejo tisoč točk, zdaj jih ima 1049. Najbližje sta Laegreid (845) in Christiansen (548), Fak ima zdaj natančno 300 točk in je na 18. mestu.

V soboto bosta v Anterselvi na sporedu obe zasledovalni tekmi, ob 13. uri ženska, ob 15. pa še moška.