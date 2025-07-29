Johaug drugič pričakuje otroka in ne bo branila olimpijskega zlata

"Naporni intervali, kjer težko diham. A počutim se tako dobro. Veselimo se, da se bo naša družina januarja povečala," je zapisala 37-letna športnica, k temu pa pripela fotografijo s tekaške steze.

Nosilka štirih olimpijskih zlatih kolajn Therese Johaug ima s soprogom Nilsom Jakobom Hoffom že dveletno hčerko. Lani se je vrnila v smučine in si na domačem svetovnem prvenstvu februarja letos v Trondheimu priborila tri srebrne in bronasto kolajno.

Takoj so se pojavile ideje, da bo tekmovalka kariero potegnila še za eno sezono, katere vrh bodo februarske zimske olimpijske igre Milano - Cortina d'Ampezzo 2026. A kot kaže, je bila njena jubilejna 50. posamična zmaga v svetovnem pokalu marca v Lahtiju tudi njena zadnja.