Zimski športi

Johaug drugič pričakuje otroka in ne bo branila olimpijskega zlata

Oslo, 29. 07. 2025 16.13 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
Končana so ugibanja o dokončni vrnitvi norveške olimpijske prvakinje v smučarskem teku Therese Johaug v šport in njenem nastopu na februarskih olimpijskih igrah v Italiji. Tekmovalka je na Instagramu objavila fotografijo svojega trebuha in potrdila, da je vnovič noseča.

Therese Johaug
Therese Johaug FOTO: Profimedia

"Naporni intervali, kjer težko diham. A počutim se tako dobro. Veselimo se, da se bo naša družina januarja povečala," je zapisala 37-letna športnica, k temu pa pripela fotografijo s tekaške steze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nosilka štirih olimpijskih zlatih kolajn Therese Johaug ima s soprogom Nilsom Jakobom Hoffom že dveletno hčerko. Lani se je vrnila v smučine in si na domačem svetovnem prvenstvu februarja letos v Trondheimu priborila tri srebrne in bronasto kolajno.

Takoj so se pojavile ideje, da bo tekmovalka kariero potegnila še za eno sezono, katere vrh bodo februarske zimske olimpijske igre Milano - Cortina d'Ampezzo 2026. A kot kaže, je bila njena jubilejna 50. posamična zmaga v svetovnem pokalu marca v Lahtiju tudi njena zadnja.

zimski športi tek na smučeh therese johaug
