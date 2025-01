Johaugova pometla s konkurenco, Anja Mandeljc 27.

Danes je bil v italijanski dolini Fiemme na sporedu skiatlon, tekačice so prvih 10 km opravile v klasičnem koraku, drugih deset pa v prostem. Therese Johaug je bila po dobri polovici tekme razred zase in se je odlepila najbližjim tekmicam, ki so v ciljnem sprintu obračunale šele po foto finišu.

Drugo mesto je pripadlo Avstrijki Teresi Stadlober, tretje pa Astrid Oeyre Slind. Zgolj desetinko več je na četrtem mestu zaostala Švedinja Ebba Andersson.