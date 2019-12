Johaugova z zmago začela Tour de Ski, Lampičeva med dvajseterico

Preostale tri Slovenke niso bile med najhitrejšimi, Anita Klemenčič je zasedla 65. mesto z zaostankom dobrih treh minut in pol, tik za njo je bila Katja Višnar na 65. mestu, na 71. mesto je pritekla Vesna Fabjan (+3,58).

Na startu so bile štiri slovenske tekačice, Anamarija Lampič je za zmagovalko zaostala manj kot minuto. Na dobro polovici proge, na 5,6 km je bila Lampičeva na 22. mestu, za Norvežanko Therese Johaug je zaostajala dobre pol minute. V cilju je Johaugova imela 12 sekund prednosti pred rojakinjo Heidi Weng (+12.3), le malce je zaostala Švedinja Ebba Anndersson (+12,9). Lampičeva je prvi nastop končala za drugo večjo skupino tekmovalk na 17. mestu z zaostankom 50 sekund za zmagovalko.

Letošnja, 14. izvedba tekaške turneje Tour de Ski se je začela s skupinskim štartom na razdalji v švicarskem Lenzerheideju. Dekleta so se pometila v prosti tehniki na 11 kilometrski razdalji, fantje pa na še na malce daljši (15 km).

Izidi:

ženske, 10 km prosto, zasledovalno:

1. Therese Johaug (Nor) 28:12,1

2. Heidi Weng (Nor) +12,3

3. Ebba Anndersson (Šve) 12,9

4. Ingvild Flugstad Oestberg 13,1

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 14,1

6. Natalija Neprjajeva (Rus) 40,1

...

17. Anamarija Lampič (Slo) 50,0

64. Anita Klemenčič (Slo) 3:34,4

65. Katja Višnar (Slo) 3:42,4

71. Vesna Fabjan (Slo) 3:58,0

moški, 15 km prosto, zasledovalno::

1. Sergej Ustjugov (Rus) 33:19,1

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) +4,0

3. Aleksander Boljšunov (Rus) 4,0

4. Emil Iversen (Nor) 7,2

5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 8,6

6. Dario Cologna (Švi) 8,7

...

79. Miha Šimenc (Slo) 3:02,0