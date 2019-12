Johaugovi nova zmaga, Lampičeva na 21. mestu

Sklepno dejanje tridnevnega uvoda v sezono je v Ruki prineslo zasledovanje v prosti tehniki na 10 kilometrski razdalji. Edina slovenska predstavnica, Anamarija Lampič, zasedla 21. mesta. "Danes je bilo ekstremno mrzlo, veter je dodal še dodaten minus. Vse smo bile zavite v bunde do sekunde pred samim štartom. Prva dva kroga sem najbolj trpela, v tretjem krogu me je ujela ena skupina, enostavno jih nisem mogla držati, čeprav sem vedela, da moram biti zraven, a ni šlo. Zadnji krog je bil najboljši od vseh. Sem zadovoljna z nekaterimi deli, a bo potrebno še delati na prosti tehniki. Petek in sobota sta bila odlična dneva, danes malo manj, a še vseeno sem res zadovoljna, da sem začela sezono tako kot sem si nekaj let le želela," je povedala sklenila Lampičeva.