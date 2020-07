Jožko Križan začasni direktor SZS

Križan je vodja marketinga svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo v Planici leta 2023, močno pa je vpet tudi v marketinške aktivnosti panoge za alpsko smučanje. Pred nastopom prvega mandata Francija Petka je že opravljal funkcijo direktorja SZS. Tako bo s svojimi izkušnjami in strokovnostjo v tem prehodnem času zagotovil nadaljevanje procesov razvoja naše največje športne zveze v državi, so sporočili.

"Smučarska zveza Slovenije ima v prihodnjih letih tri velike dogodke, SP v poletih v Planici, SP v biatlonu na Pokljuki in SP v nordijskem smučanju v Planici. Pred vrati pa je tudi nova sezona v vseh sedmih smučarskih panogah. Prepričan sem, da bomo v naslednjih mesecih pripravili vse potrebno in kljub trenutnim razmeram v svetu, skupaj s sodelavci, dosegli zastavljene cilje. G. Križan uživa zaupanje izvršilnega odbora in tudi mene osebno, saj se je na tem mestu v preteklosti že izkazal. Ob imenovanju mu želim veliko uspeha in novih zmag, v katere sem s tako ekipo prepričan," je ob imenovanju vršilca dolžnosti direktorja SZS dejal predsednik Enzo Smrekar.