Brata Boe zmagovalno v sezono, Fak najboljši od četverice Slovencev

Norveški biatlonec Johannes Thingnes Boe je dobil uvodni sprint nove sezono svetovnega pokala v švedskem Östersundu. Drugo mesto je osvojil njegov brat Tarjei Boe (+19,0), tretji je bil Rus Matvej Elisejev (+19,9). Norvežana sta zgrešila po en strel, Rus pa je tekmo končal brez napake. Četrti je bil prav tako ruski biatlonec Aleksander Loginov (+27,1, 1 zgrešeni strel), peti pa nekdanji zmagovalec svetovnega pokala Francoz Martin Fourcade (+27,9, 2 zgrešena strela).

Najboljši od štirih Slovencev na 10-kilometrskem sprintu je bil Jakov Fak, ki je v stoječem položaju zgrešil dva strela in osvojil končno 23. mesto (+1:28,2). Do točk je od Slovencev prišel še Klemen Bauer, ki je leže zgrešil enkrat, stoje pa dvakrat in zasedel 34. mesto z zaostankom 1:47,1 minute. Rok Tršan je zgrešil le enkrat v stoječem položaju, a v zadnjem krogu tekaško popustil in zasedel 66. mesto (+2:26,9). Miha Dovžan je leže zgrešil dvakrat, v stoječem položaju pokril vse tarče, a višje od 90. mesta ni zmogel (+3:13,9).