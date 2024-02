Julia Simon še do tretjega zlata, Slovenke daleč od elite

OGLAS

Zmaga Francozinje, ki je v tej disciplini ubranila lanski naslov iz Oberhofa, je bila tako prepričljiva, da je lahko v sklepni ravnini že pozdravljala člane svoje ekipe in gledalce, ki se jih je kljub dežju v nedeljo na stadionu Vysočina Arena zbralo okrog 30.000. Do srebra je prišla Italijanka Lisa Vittozzi, ki je z brezhibnim streljanjem razbila francosko falango in se s sedmega mesta po sprintu prebila na drugo. Za njo sta končali Francozinji Justine Braisaz Bouceht in Sophie Chaveaux, ki sta v zadnjem krogu zamenjali mesti. Prva je morala v kazenski krog trikrat, druga dvakrat.

Lisa Vittozzi, Julia Simon in Justine Braisaz-Bouchet FOTO: AP icon-expand

Slovenski tabor bo vnovič iskal dobre posamezne elemente v tekmi, kjer tekmovalke niso izpolnile ciljev. Neformalno prva dama biatlona na južni strani Alp Anamarija Lampič je zgrešila kar sedem strelov, v 10-kilometrskem teku sicer pridobivala, a tekmo končala kot 28. Najbolj zaskrbljujoče je, da tudi v drugi tekmovalni sezoni v njenem streljanju ni napredka. "Proga je bila danes boljša, tudi zato, ker je bila zaprta za druge tekmovalce in bila je hitrejša. Imela sem še super smučke in kar letela sem 'po luftu'. Sama sem zadovoljna,. Izboljšala sem svoj položaj in to je to. Sedem kazenskih krogov se morda sliši veliko, a zame je to v redu. Vsaj začela sem dobro, da sem obdržala stik s tekmicami in lahko šla v lov," je po tekmi dejala Lampič.

Anamarija Lampič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Mlada Lena Repinc na SP v prvi vrsti nabira izkušnje in je bila 43., tudi zanjo pa velja, da bi si morala privoščiti manj kot štiri napake s puško. Polona Klemenčič pa v sezoni ne uspe najti lanske forme, tokrat je osvojila 48. mesto, na strelišču pa pustila nepokrite štiri tarče. "Upala sem na boljše, a mislim, da sem s 43. mestom lahko zadovoljna. Žal mi je za napake na strelišču, saj so bile moje in za to moram prevzeti krivdo," je razloge za napake nas tekmi poiskala 20-letna Repinc. "Začela sem slabše, nato pa na koncu zadela vse tarče. Na prvem streljanju so šli vsi streli v desno, kasneje sem to korigirala, na koncu celo zadela vse. Tekaško pa letos ne najdem prvih občutkov in temu primerne so predstave," pa je po tekmi dejala Klemenčič.

Polona Klemenčič FOTO: Luka Kotnik icon-expand