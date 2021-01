Jure Aleš s kompletom uvrstitev na stopničke

Na drugi tekmi se načrti Jureta Aleša niso popolnoma uresničili, saj je na poti naredil nekaj napak in prejel dve kazenski sekundi pribitka. Vseeno je zasedel vrhunsko peto mesto, s tem, da je za zmagovalcem, Nicolasom Michelom iz Švice, ki je na prvi tekmi osvojil tretje mesto, zaostal 2.23 sekunde. V ženski konkurenci je obe preizkušnji dobila ŠvicarkaAmelie Wenger-Reymond. Na prvi sta se ji na stopničkah pridružili Jasmin Taylor iz Velike Britanije in Nemka Johanna Holzmann. Slednja je nato osvojila še drugo mesto, tretjega pa se je veselila ŠvicarkaMartina Wyss. 19-letna Maša Štrakl je najprej zasedla 16., nekaj ur kasneje pa 17. mesto.



"Za mano je zelo naporen teden. 6 tekem v 5 dneh je kar velik zalogaj, eden težjih smučarskih tednov. V prvem klasiku mi je uspela čista vožnja, brez penalov in je bilo dosti za drugo mesto. Sem bil kar presenečen, kajti smučanje ni bilo na takem nivoju, kot bi si želel. Bila je utrujenost, difuzna svetloba, nekako sem imel težišče nenehno preveč nazaj, drža je bila pasivna in nisem uspel napadati. V drugo se je vse to potem pokazalo, še jaz sem dobil dva penala in pristal na petem mestu. Z današnjim vožnjama ne morem biti toliko zadovoljen, kot pa z rezultati. Za naprej se bom poskusil regenerirati, vidim, da sem zraven. Škoda za tisti odstop na drugem sprintu, tudi na včerajšnjem ''paralelcu'' sem bil sposoben več. Tri stopničke na šestih tekmah, od tega ena zmaga, vidim, da sem zraven. Se pa moram osredotočiti vsak dan posebej. Pokazati moram tisto, kar kažem na treningih. Z današnjim veleslalomom ne morem biti zadovoljen, moram pokazati več, da sem sposoben se na vsaki tekmi boriti za zmago. Samo še najvišje stopnička me lahko zadovolji,"je bil za uradno spletno stran SZS izčrpen Jure Aleš.