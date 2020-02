Jure Aleš v Rjukanu do četrte zmage v karieri

Za Juretom Alešem je odličen konec tedna, svoje rezultate je stopnjeval iz dneva v dan, tokrat pa vse skupaj zaokrožil z zmago, svojo prvo v tej sezoni. Čeprav je zaradi napake na skoku v kvalifikacijah dosegel deveti čas in nato v izločilnih bojih ni mogel izbirati proge, se je odlično odrezal in premagoval tekmovalce enega za drugim.

"Presrečen sem, da sem končno pokazal, da sodim na sam vrh. Po devetem mestu v kvalifikacijah me ni nič zaskrbelo, imel sem dober občutek že zjutraj in če ne bi bilo pribitkov, bi bil povsem blizu najhitrejšemu. Ker sem vedel, da bodo tekmovalci, ki bodo imeli prednost pri izbiri proge, izbrali rdečo, sem se sam že v prvi vožnji, ko sem bil jaz tisti, ki je imel prednost pri izbiri, odločil za modro. Odlično sem našel linijo predvsem v drugem delu proge po skoku in veliko hitrosti sem prenesel iz obrata v tek. V polfinalu sem sicer začutil močno bolečino v hrbtu, vendar sem si rekel, da moram zdržati. Odlično sem odpeljal še finale in sem res zelo vesel," je bil zelo dobre volje Aleš.