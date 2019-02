Jure Franko še danes živi z neuničljivim sloganom: 'Jureka imamo rajši od bureka'

Sarajevo bo 35 let pozneje znova gostilo olimpijski ogenj, ko se bo začel olimpijski festival mladih. Danes 57-letni Franko pa se še živo spominja dogodkov iz preteklosti."Iz trenutne perspektive mi je to kot neko drugo življenje. Ko vidim svojo sliko iz OI, se niti ne prepoznam, vendar so občutki izjemno pozitivni, spomini pa zelo lepi. To je bilo za mene drugo rojstvo, takrat se je vse spremenilo. Ljudje te začnejo drugače gledati in navadiš se publicitete. Ko si mlad, ti marsikaj ni jasno, vendar z odgovornostjo pride tudi veliko lepih stvari. Vsi imajo radi zmagovalce, a moraš se naučiti odmakniti, skušati živeti normalno življenje," je v pogovoru za Aljazeera Balkans med drugim dejal Franko.

"Ko si v tujini, ljudje na srebro gledajo kot na neko vizitko. Ko se predstavljam in povem, kaj sem dosegel, povsod izzove pozitivne vtise. Prva olimpijska medalja iz ZOI za Jugoslavijo je vstopnica, ki mi še danes odpira mnoga vrata, vse ti gre lažje v življenju. V Sloveniji mladi praktično niti ne vedo za to, starejši pa imajo še vedno lepe spomine. To je bil za njih velik dogodek v glavi in srcu. Vsi so živeli za olimpijske igre, moja zgodba je vsem ostala v srcih. In tisto, kar je meni najlepše, je to, da ko se govori o tej tekmi, toliko ljudi ve, kje so točno bili v trenutku, ko sem osvojil medaljo," še dodaja Franko.