Tepeš potrdil slovo: Odločil sem se marca, želel pa sem skočiti še v Planici

"Vsi ste najbrž to že pričakovali, saj sem že med sezono dejal, da bi lahko bila to moja zadnja sezona. Že marca sem se odločil, da bom končal športno pot, seveda sem si želel skočiti še enkrat v Planici, a zaradi položaja s koronavirusom to takrat ni bilo mogoče," je za uvod v novinarsko konferenco povedal 31-letni Ljubljančan Jurij Tepeš, ki mu je načrte prekrižala pandemija oziroma kasnejše odpovedi tekmovanj.

Zdelo se je, da se bo po koncu športne kariere posvetil avtomobilizmu ali delu v tej panogi, toda pri Smučarski zvezi Slovenije so se po koncu lanske sezone usedli s Tepešem in ga prepričali, da se poda v trenerske vode.

Pomislil tudi na avtomobilistične vode

"Vsi veste, da me veselijo avtomobili, športna vožnja, zato sem jasno najprej pomislil, da bi šel v te vode. V tej smeri sem se že tudi dogovarjal, potem pa so me na smučarski zvezi prepričali in dogovorili smo se, da se podam v trenerske vode in da me bodo vključili v proces treninga mlajših selekcij in razvoja kadra v športu," je dejal Tepeš in dodal: "Po opravljenem delu v zadnjem mesecu se mi zdi, da je to prava pot. Vseeno pa upam, da se bom lahko poleg treniranja vključil tudi v avtomobilistično sceno."

Ob pogledu nazaj na kariero je najbolj vesel, da si je pridobil izkušnje za življenje. Tudi uspehi pa so po njegovih besedah prišli zaradi trdega dela.

'Marsikaj sem se naučil'

"Teh stvari, ki so bile včasih, si ne predstavljam tako kot drugi. Sam gledam na te rezultate in uspeh bolj z vidika izkušenj, ki sem jih pridobil skozi kariero. Marsikaj sem se naučil. Doslej sem zadovoljen s svojo športno in življenjsko potjo,"je pristavil dvakratni dobitnik bronaste kolajne na največjih tekmovanjih.

"Zagotovo sem imel v zadnjih letih kar nekaj težav, s katerimi sem se boril. Na koncu je pripeljalo do tega, da sem se poslovil prej, kot sem predvideval, da bom skakal do 35. leta. Ampak spremenila so se pravila, fantje so postali bolj suhi in nekako ni več šlo naprej," je priznal Tepeš, ki se bo zdaj posvetil treniranju ženske mladinske reprezentance, kjer bo pomočnik Stanetu Balohu.

V dveh letih bo ocenil, če je to res zanj

"Vem, kako se dela in kaj se počne. In če bom ostal kot trener oziroma bom počel kaj v tej smeri, verjamem, da bom dekletom in fantom pripomogel s svojimi izkušnjami. Če bom ostal v tem, bom lahko pomagal, saj sem se veliko naučil. V naslednjih dveh letih se želim na tem področju izučiti na najvišji ravni in v tem času bom videl, ali je to res zame," je za konec dejal Tepeš.

Enaintridesetletni specialist za polete je v svetovnem pokalu prvič nastopil v sezoni 2005/06, na tekmo pa se je prvič prebil na novega leta dan 2006, ko je v Garmisch-Partenkirchnu zasedel 35. mesto. Prve točke je osvojil v sezoni 2007/08 v Beljaku, ko je bil 14. decembra 24. Kasneje je največje uspehe dosegal na ekipnih tekmah na velikih tekmovanjih. Tako je bil na svetovnem prvenstvu v nordijskih panogah tretji z ekipo v Oslu leta 2011, skupaj s Petrom Prevcem, Jernejem Damjanomin Robertom Kranjcem. Tretji je bil tudi na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu leto kasneje skupaj z Jernejem Damjanom, Juretom Šinkovcemin Kranjcem.

V svetovnem pokalu je bil najvišje uvrščen na 13. mesto v sezonah 2012/13 in 2014/15, v kateri je bil V skupnem seštevku poletov na stopničkah, na tretjem mestu. V sezoni 2014/15 je trikrat stal na stopničkah, zmagal pa je na zadnji tekmi sezone v Planici, kjer je dobil tekmo na letalnici tudi v sezoni 2012/13. To sta bili njegovi edini zmagi v posamični konkurenci. Skupno je na odru za zmagovalce stal sedemkrat med posamezniki in 16-krat na ekipnih preizkušnjah. V mladinski kategoriji je bil na svetovnih prvenstvih petkrat na odru za zmagovalce, dvakrat pa je bil mladinski prvak s slovensko ekipo leta 2005 v finskem Rovaniemiju in dve leti kasneje v Trbižu v Italiji.