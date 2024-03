'K sreči je pri Petru konec srečen, česa lepšega ne moreš želeti'

Naslednji slovenski zmagovalec v sezoni je bil Kos, ki je v Lake Placidu iztržil zmago in drugo mesto, pozneje pa je zmagal še v Lahtiju. Domen Prevc se je v Sapporu vpisal na seznam slovenskih zmagovalcev to zimo, Zajc pa je zmagal v poletih v Oberstdorfu.

Na prve stopničke so Slovenci kar dolgo čakali, dočakali pa so jih na prvi dan leta 2024, ko je Anže Lanišek v Garmisch-Partenkirchnu slavil zmago. Lanišek si je nato tik pred SP v poletih na treningu huje poškodoval koleno. Poškodbo je uspešno pozdravil in se vrnil za norveško turnejo ter finale sezone v Planici.

V svetovnem pokalu se je kar pet slovenskih skakalcev to zimo vpisalo med zmagovalce, skupno so Slovenci dosegli 16 stopničk na posamičnih tekmah, od tega šest zmag, zmagali so tudi na dveh superekipnih tekmah.

Na vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu v poletih na avstrijskem Kulmu so Lovro Kos , Domen Prevc , Timi Zajc in Peter Prevc ubranili ekipni naslov iz Vikersunda 2022, Zajc pa je na posamični tekmi osvojil bron.

Kako bi vi ocenili sezono, ali ste dosegli zastavljene cilje?

Še tretje leto zaporedoma biti med najboljšimi tremi v pokalu narodov, tokrat prvič na drugem mestu, to je res velika nagrada. Najprej smo tovrsten dosežek prvič v zgodovini slovenskega skakanja ponovili dvakrat zaporedoma, zdaj še tretjič. Lepo je videti, da lahko konkuriramo večjim nacijam, kot so Nemci, Avstrijci, Norvežani in tudi Poljaki.

Ali niso tudi Slovenci po vseh uspehih v zadnjih letih že "večja nacija"?

Smo (smeh), ampak gledam s finančnega vidika in proračuna ter samega zaledja ljudi, ki delujejo v skokih. Te večje nacije imajo več ljudi, več denarja in je res težko temu parirati. Veseli me, da imamo pri nas take fante, ki so pripravljeni toliko vlagati v ta šport.

Dejstvo je, da imajo tekmeci več sredstev in da je težje z manj sredstvi, ampak ne bom rekel, da capljamo za njimi. Pozna se res, ampak veseli me, da smo konkurenčni kljub omejenim sredstvom, sploh pri opremi. Tukaj moram pohvaliti Petra Slatnarja, da nam toliko pomaga, včasih tudi brezplačno. Zdi se mi, da včasih preveč samoumevno jemljemo njegovo pomoč. Želim si, da ostane v smučarskih skokih in da nam bo še naprej v pomoč. Brez njega bi nam bilo veliko težje.

Rezultatsko gledano pa ste omenili, da ste letos gledali v hrbet Avstrijcem?

No, rezultatsko so letos res odstopali, sploh Stefan Kraft (dobitnik velikega kristalnega globusa, op. STA) je imel res sezono za v anale s 13 zmagami, le dve sta mu zmanjkali do rekordnega dosežka našega Petra Prevca, resda ob večjem številu tekmovanj. Res je bil dominanten, zaslužil si je ta globus. Tudi kot ekipa so bili zelo močni, veseli me, da smo jih vsaj na njihovem domačem Kulmu na svetovnem prvenstvu premagali. Boljši smo bili tudi v Planici, a po nesreči Zajca pristali na drugem mestu.