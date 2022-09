KAC Celovec boljši od Olimpije

Ljubljanski hokejisti so danes igrali prvo domačo tekmo v regionalnem tekmovanju. Sezono so sicer začeli s polovičnim izkupičkom na uvodnih dveh gostovanjih, danes pa je bil njihov tekmec v domačem Tivoliju celovški KAC. Na koncu so bili preveč neučinkoviti predvsem ob igralcu več, da bi lahko računali na uspeh.

V uvodni tretjini so bili domači večinoma nekoliko boljši, v četrti minuti so zadeli tudi okvir vrat, do vodstva pa so prišli v deseti minuti, ko je Chris Dodero v obrambni tretjini preigral tri tekmece in na koncu ukanil še vratarja Sebastiana Dahma s strelom pod prečko. Pozneje so gostje vzpostavili ravnotežje in nekajkrat je moral posredovati tudi Žan Us. Je pa klonil pol minute pred odmorom, ko so Ljubljančani le medlo spremljali prodor Nicholasa Petersena.