Kaj se zgodi, ko se športni novinar preizkusi v biatlonskem streljanju?

Pomembnosti streljanja pri biatlonu se zaveda tudi slovenski reprezentant Lovro Planko: "Streljanje je umetnost. Ko nekdo strelja dobro, je videti enostavno, ko pa sam poskusiš, pa hitro ugotoviš, da temu še zdaleč ni tako," njegove besede je na lastni koži izkusil tudi naš novinar Aljaž Golčer, ki je streljal tako v ležečem kot tudi stoječem položaju, njegov najboljši izkupiček pa so bile tri zadete tarče od petih.

"Kar uspešno, moram reči, da je šlo Aljažu kar dobro," je bil poln komplimentov Planko, ki pa je obenem poudaril, da streljanju profesionalcev dodatno raven težavnosti predstavlja tudi obremenjenost, tako fizična kot psihična.