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Kaj se zgodi, ko se športni novinar preizkusi v biatlonskem streljanju?

Pokljuka, 10. 06. 2026 20.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Aljaž Golčer
Jakov Fak

Poletje za zimske športnike nikakor ni čas za dolg počitek. To velja tudi za biatlonce, slovenski so na pripravah na Pokljuki dobili novega trenerja. Italijan Armin Auchentaller bo velik poudarek dal streljanju. Njihove priprave pa so bile priložnost tudi za našega novinarja Aljaža Golčerja, da se preizkusi, kako zahtevno je zadeti biatlonske tarče.

Pomembnosti streljanja pri biatlonu se zaveda tudi slovenski reprezentant Lovro Planko: "Streljanje je umetnost. Ko nekdo strelja dobro, je videti enostavno, ko pa sam poskusiš, pa hitro ugotoviš, da temu še zdaleč ni tako," njegove besede je na lastni koži izkusil tudi naš novinar Aljaž Golčer, ki je streljal tako v ležečem kot tudi stoječem položaju, njegov najboljši izkupiček pa so bile tri zadete tarče od petih.

"Kar uspešno, moram reči, da je šlo Aljažu kar dobro," je bil poln komplimentov Planko, ki pa je obenem poudaril, da streljanju profesionalcev dodatno raven težavnosti predstavlja tudi obremenjenost, tako fizična kot psihična.

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