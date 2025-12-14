Svetli način
Ilka Štuhec slab vikend v St. Moritzu 'kronala' še z odstopom

14. 12. 2025

M.J.
14

V St. Moritzu se odvija prvi superveleslalom za svetovni pokal v ženski konkurenci. Edina slovenska predstavnica v hitrih disciplinah alpskega smučanja Ilka Štuhec, ki je v lanski sezoni svetovnega pokala v razvrstitvi superveleslaloma končala na 23. mestu, je nastopila s številko tri. Mariborčanka je dan prej v smuku na istem prizorišču končala na 12. mestu, tokrat pa je po odstopu v spodnjem delu proge ostala še brez uvrstitve. Za njo je slab podaljšani tekmovalni vikend v St. Moritzu.

Mladi risi obstali v diviziji: 'To, kar smo si želeli, smo dosegli'

palinko74
14. 12. 2025 11.57
ma Ilka ne no spet
ODGOVORI
0 0
PD00X
14. 12. 2025 11.43
+2
Vsaka čast za vse minule uspehe ampak izgleda da je prišel čas prenehanja uspešne smučarske kariere . Prenehaj s smučarijo in ne zapravljaj več brez veze denarja , časa in zdravja . Začni uživati v življenju brez tekmovalne smučarije .
ODGOVORI
4 2
mzz66
14. 12. 2025 11.43
+1
Nepozabni spomini na smuk v St. Moritzu, ko je na svetovnem prvenstvu Mazika premagala Feningerco za 2 stotinki in Vonnova ostala brez medalje.
ODGOVORI
1 0
bilythekid321
14. 12. 2025 11.42
+2
Ilka Krvavec al pa Rogla. to je to. cajt te je povozu. 🤷🏻‍♂️
ODGOVORI
4 2
Slovenska pomlad
14. 12. 2025 11.42
+3
Naše smučanje je trenutno zanič,v prihodnje pa ga sploh ne bo.
ODGOVORI
4 1
Sionist
14. 12. 2025 11.36
+0
ilka v penzijo! Delas sramoto sloveniji!
ODGOVORI
4 4
bimbo66
14. 12. 2025 11.36
+2
mislim..14 in12, vi pa o slabem vikendu? ste ze kdaj stali na smuceh? vi poleti ne upate po tej progi peš,sedaj pa govorite o slabem vikendu?
ODGOVORI
4 2
Tami69
14. 12. 2025 12.00
Daj nehaj teleb.n bimbo. To je njen poklic..če si ti tak slab v svojem poklicu bi moral plačo vrnit delodajalcu. Aja socialna ti pride vsak mesec od nas? Vsak se odloči na katerem bregu bo smučal eni za hec Ilka pa za naš denar..!
ODGOVORI
0 0
rogla
14. 12. 2025 11.34
+1
Mislim, da je konec!
ODGOVORI
1 0
Semek
14. 12. 2025 11.32
+3
cas da neha
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
14. 12. 2025 11.23
+1
a je ta sploh imela kdaj kaj drugega kot slab vikend ? edin tist dan ko je plača al pa regres je uredu, drgač pa bolj žalost.
ODGOVORI
4 3
Spijuniro Golubiro
14. 12. 2025 11.20
+4
Penzijaa
ODGOVORI
6 2
mzz66
14. 12. 2025 11.17
+4
Kaj , če bi ta tečni Hudomalj kdaj malo pokritiziral to Štuhčevo, ne pa da išče za njo same izgovore. Mogoče v stilu, kot so znali RTV- jevci, ko je smučala še Mazejeva. Če ni bila na stopničkah je bila že slaba. Oz. , ko na olimpijskih ni osvojila medalj v vseh disciplinah, ko so jo vprašali, če je kaj razočarana. BUTLI
ODGOVORI
7 3
