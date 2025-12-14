Ilka Štuhec slab vikend v St. Moritzu 'kronala' še z odstopom

V St. Moritzu se odvija prvi superveleslalom za svetovni pokal v ženski konkurenci. Edina slovenska predstavnica v hitrih disciplinah alpskega smučanja Ilka Štuhec, ki je v lanski sezoni svetovnega pokala v razvrstitvi superveleslaloma končala na 23. mestu, je nastopila s številko tri. Mariborčanka je dan prej v smuku na istem prizorišču končala na 12. mestu, tokrat pa je po odstopu v spodnjem delu proge ostala še brez uvrstitve. Za njo je slab podaljšani tekmovalni vikend v St. Moritzu.