Kalan se vrača v Olimpijo

Ljubljanski hokejisti so sicer na najboljši način končali sezono, po kateri se poslavljajo od konkurence v Alpski ligi, saj se bodo v naslednji preselili v najmočnejšo regionalno tekmovanje, ligo ICEHL (nekdanjo ligo Ebel). V tej sezoni so osvojili prvo mesto po rednem delu, hitro odpravili Vipiteno v četrtfinalu, imeli nekaj težav le v polfinalu proti Lusteanuu, ko so mu dovolili, da se je vrnil po zaostanku 0:2 v zmagah, nato pa postavili piko na i še v finalu. Zaradi vstopa v precej bolj kakovostno tekmovanje, so v Tivoliju visoko zavihali rokave in že sestavljajo ekipo za prihodnjo sezono. In 27-letni povratnik Luka Kalan je prva izmed ljubljanskih okrepitev.