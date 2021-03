Kalifornijski derbi pripadel morskim psom

Patrick Marleau je odigral svojo 884. zaporedno tekmo in izenačil dosežek Steva Larmerja za četrti najdaljši niz v zgodovini lige. Skupno je Marleau odigral svojo 1753. tekmo v NHL in mu tako manjkajo le še trije nastopi, da se bo izenačil z Markom Messierjem (1756) na drugem mestu po največ tekmah v zgodovini NHL. Edini gol za kralje je dosegel Matt Roy, vratar Jonathan Quick je ubranil 21 strelov. Anže Kopitarje v 24:23 minute na ledu sprožil en strel proti vratom tekmeca. "Mislim, da nismo igrali slabo. A danes enostavno ni bil naš večer. Vseeno smo se borili," je po tekmi dejal trener kraljev Todd McLellan. Kralji so imeli kar nekaj priložnosti za izenačenje, proti vratom tekmeca so skupno sprožili kar 42 strelov, a je bil vratar Jones vsakokrat na mestu, Kopitar pa je celo zadel vratnico, prav tako so imeli priložnost zadeti nebranjena vrata San Joseja, a se Jeff Carter in Kopitar nista razumela. Ekipi se bosta med seboj spet pomerili v sredo, prav tako v San Joseju.

Vegas Golden Knights, vodilna ekipa skupine Honda West, si je hitro opomogla po minulem porazu proti kraljem z 1:3. Tokrat je na domačem ledu s 5:1 premagala St. Louis Blues, potem ko je Martin Stone dva od svojih štirih zadetkov dosegel v zadnji tretjini. Stone je dodal še podajo in marca vodi v NHL z 21 točkami (osem golov, 13 podaj). "Če pogledamo na to, kako smo igrali zadnji mesec ali dva, je naš izkupiček zelo dober. To je odlika dobrih ekip, da najde način, kako zmagovati proti razno raznim tekmecem," je po zmagi dejal Stone.

Hokejisti Colorado Avalanche pa so prišli do sedme zaporedne zmage, potem ko so s 5:1 premagali Arizona Coyotes. Nobena druga ekipa v ligi NHL ni trenutno tako dolgo brez poraza. Vratar Philipp Grubauer je za zmago moštva iz Denverja zbral 24 obramb. Joonas Donskoi je k zmagi dodal dva gola. Pri kojotih, ki so zmagali le enkrat na zadnjih sedmih tekmah, je vratar Antti Raantazbral 30 obramb.

Vodstvo lige NHL pa je tik pred zdajci zaradi novega koronavirusa odpovedalo tekmo Montreal Canadiens – Edmonton Oilers, s čimer so naftarji izgubili priložnost, da se z morebitno zmago zavihtijo na vrh lige.

Izidi:

New York Rangers – Buffalo Sabres 5:3

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 0:3

Ottawa Senators – Calgary Flames 2:1

Philadelphia Flyers –New York Islanders 1:2 (podaljšek)

Minnesota Wild – Anaheim Ducks 2:1

Vegas Golden Knights – St. Louis Blues 5:1

Vancouver Canucks –Winnipeg Jets 0:4

Arizona Coyotes –Colorado Avalanche 1:5

San Jose Sharks – Los Angeles Kings 2:1

(Anže Kopitar: 1 strel v 24:23 minute za LA)