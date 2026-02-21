Naslovnica
Zimski športi

Kanadčani olimpijski prvaki v krlingu

Cortina d'Ampezzo, 21. 02. 2026 22.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Kanadska krling ekipa

Kanadčani, v Pekingu 2022 bronasti, so v Cortini d'Ampezzo osvojili zlato olimpijsko kolajno v krlingu. V današnjem velikem finalu so ugnali Veliko Britanijo z 9:6, ki je tako kot pred štirimi leti, ko je morala priznati premoč Švedski, osvojila srebro.

Britanci, za katere v večji meri igrajo svetovni prvaki Škoti, ki na panožnem prvenstvu nastopajo s samostojno reprezentanco, so pripravili presenečenje v polfinalu, kjer so ugnali Švico, najboljšo ekipo rednega dela. Švicarji so vodili z 2:0, 4:2 in 5:4, na koncu pa je s 6:5 napredovala ekipa z Otoka.

Krling ekipa Kanade
Krling ekipa Kanade
FOTO: Profimedia

V finalu pa so bili bolj zbrani Kanadčani. Odločilna je bila deveta menjava, ko so jo javorovi listi dobili s 3:0 in zaostanek 5:6 spremenili v odločilno prednost. V zadnji seriji so dodali novo točko za zmago z 9:6. Za Kanadčane je bil to četrti naslov in osma kolajna, odkar se je krling leta 1988 vrnil v olimpijski program, za Britance drugo srebro.

Že v petek je Švica v boju za bron premagala Norveško kar z 9:1 in osvojila že peto kolajno v moškem krlingu na OI.

zoi 2026 kanada krling velika britanija

Bo Sidney Crosby igral v velikem finalu proti ZDA?

