Kanadski dvoboj v podaljšku Montrealu, Carolina izločila Nashville

Dougie Hamilton inBrock McGinn sta vsak dodala gol in podajo, vratarAlex Nedeljkovic pa je zbral 24 obramb za prve nosilce centralne skupine, ki se bodo v drugem krogu pomerili z ekipo Tampa Bay Lightning. Za četrte nosilce je Mikael Granlunddosegel gol in podajo, vratar Juuse Saros pa je zaustavil 27 strelov.

Na drugi tekmi večera so Montreal Canadiens v dvoboju s Toronto Maple Leafs izsilili šesto tekmo, potem ko so na peti dobili podaljšek s 4:3. Nick Suzuki je zadel že po 59 sekundah podaljšane igre in gostom le priigral nadaljevanje dvoboja prvega kroga končnice, potem ko so na peti tekmi sprva zapravili vodstvo s 3:0. Dva gola je za Montreal dosegel Joel Armia, enega je dodal Jesperi Kotkaniemi, vratar Corey Pricepa je zaustavil 32 strelov."Odpornost,"je po tekmi dejal Price:"Ni lahko iti v podaljšek s pravo miselnostjo, potem ko si zapravil vodstvo 3:0 ali prednost dveh golov, ki smo jo imeli še v zadnji tretjini. A na koncu smo pokazali, da nas je krasila odpornost, da se nismo predali."Jake Muzzin je dosegel dva gola za Toronto, Zach Hyman je dodal enega, vratarJack Campbell pa je zbral 26 obramb.

Vlada kanadske pokrajine Quebec bo za šesto tekmo dovolila ogled 2500 gledalcem v dvorani Bell Centre, prvič po marcu 2020 od začetka koronske pandemije. "Naši navijači so si zaslužili to veliko tekmo. Verjamem, da bo noro. Zagotovo bo nekaj posebnega spet zaigrati pred navijači. Na to smo čakali več kot leto dni, komaj že čakamo," se šeste tekme proti Torontu veseli napadalec Montreala Phillip Danault.

Na zmagovalca dvoboja sicer že čakajo Winnipeg Jets, ki so v prvem krogu končnice severne skupine s 4:0 izločili Edmonton.

Izidi, končnica, 1. krog:

- severna skupina:

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 3:4 (podaljšek)

- Toronto v zmagah vodi s 3:2;

- centralna skupina:

Nashville Predators - Carolina Hurricanes 3:4 (podaljšek)

- Carolina se je uvrstila naprej s 4:2;