V tabor hokejistov SŽ Olimpije prihaja Wade Murphy. Gre za kanadskega hokejista, ki je v pretekli sezoni igral za norveški klub Valerenga. "Lep pozdrav vsem navijačem HK SŽ Olimpije. Slišim samo lepe stvari o Ljubljani, klubu in navijačih oziroma podpornikih. Ekipa je odlična in zelo se že veselim začetka. Do snidenja ostanite varni in zdravi," ob podpisu pogodbe z zmaji pravi 28-letni napadalec Murphy.

Mitja Šivic ima že skoraj v celoti sestavljen igralski kader za prihodnjo sezono. FOTO: Damjan Žibert