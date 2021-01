Kanadski up v taboru železarjev

V lanski sezoni je Francesco Pinelli za Rangers na 59 tekmah dosegel 18 zadetkov in 23 podaj. V letošnji sezoni se tekme v OHL zaradi negotovega položaja v zvezi s koronavirusom ne igrajo, zato so v jeseniškem klubu izkoristili priložnost in Pinellija zvabili v svoje vrste.

Kot so še zapisali Jeseničani, sprva športni direktor Marcel Rodman pred sezono ni razmišljal o nobeni tuji okrepitvi. "Dejstvo je, da še ni star 18 let. Že pot v Evropo bo zanj nekaj novega. Po drugi strani pa bo takšen profil hokejista prinesel svežino tudi v našo ekipo. Njegov pristop do hokeja, osredotočenost na napredek in doseganje vedno višjih ciljev so odlike, ki bodo prišle prav naši garderobi," je med drugim dejal Rodman. "Pri vsem skupaj gre za “win-win” situacijo na obeh straneh, tako naši, kot tudi Francescovi. Finančno si v tem trenutku žal ne moremo privoščiti nekih velikih okrepitev. Želimo se držati naše rdeče niti in delati z mladimi hokejisti. Zdaj se nam je ponudila krasna priložnost, ki nam s finančnega vidika ne bo predstavljala prevelikega bremena,"je za uradno spletno stran kluba še povedal Rodman.