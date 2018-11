Kandidatura Calgaryja 2026 v nevarnosti, javnost rekla 'ne'

Neuradni izidi kažejo, da je po preštetih 307.774 glasovih kar 171.750 meščanov glasovalo proti organizaciji zimskih olimpijskih iger 2026, 132.832 pa je za, kar kaže na 56,4 odstotka proti 43,6 odstotka v prid kampanji "ne", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Calgary je sicer olimpijske igre že gostil leta 1988; to so bile zadnje igre, na katerih so slovenski športniki še nastopali pod jugoslovansko zastavo. Zaznamovali so jih jamajški bob, britanski skakalec Michael Edwardsoziroma "Eddie the Eagle", pa tudi srebro alpske smučarke Mateje Svetv slalomu ter skakalcev Matjaža Debelaka, Primoža Ulage, Mirana Tepešain Matjaža Zupanater posamični bronom Debelaka.

Tudi na Švedskem odpor, vlada v Rimu ni podprla italijanske kandidature

A kljub svetovni slavi, ki so jo Calgaryju prinesle ZOI 1988, očitno meščani še niso pozabili visokih stroškov organizacije iger. Projekt, ki je bil ocenjen na 3,5 milijarde evrov, od katerih naj bi dve milijarde prispevali davkoplačevalci, je bil že pred referendumom tik pred propadom. A provinca Alberta in mesto Calgary sta šele 1. novembra dosegla dogovor o financiranju. Po novem naj bi polovico potrebnega denarja prispevalo ministrstvo za šport, drugo polovico pa bi si razdelila mesto Calgary in provinca Alberta, a tudi to, kot kaže, ni prepričalo meščanov, ki so se na referendumu izrekli proti vnovični organizaciji OI.

Ob Calgaryju, ki bo zdaj bržčas odpadel, sta kandidata za igre še Stockholm ter Milano v sodelovanju s Cortino d'Ampezzo. A tudi na Švedskem je odpor proti igram velik, v Italiji pa je za zdaj še nejasno financiranje iger, saj sta projekt podprli le regionalni vladi v Lombardiji in Benetkah, ne pa tudi vlada v Rimu. Odločitev o prireditelju ZOI 2026 bo znana 24. junija prihodnje leto na zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja v Lozani.