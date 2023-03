Kapetan, ki je tlakoval pot ostalim, v Planici le dočakal zlato

In oba skoka (138 metrov v prvi in 135,5 v drugi seriji) sta bila kapetanska. Če bi upoštevali individualne dosežke, bi bil Lanišek še vedno najboljši. "Noro, fenomenalno, zgodovinsko. Vsaj mi ne vemo, če bomo še tako dolgo skakali, da bomo imeli še kdaj priložnost skakati na domačem svetovnem prvenstvu. Počaščen in ponosen sem, da sem lahko bil del te ekipe," se mu je odvalil kamen od srca, potem ko smo ga po uspehu kariere za nekaj minut dobili pred naš mikrofon.

Koliko vam pomeni ta medalja glede na vso pot, ki ste jo prehodili?

Ogromno. Vse, kar se je zgodilo, me je naredilo boljšega športnika in večjega človeka. To je tisto, kar najbolj šteje. Da v petek ni šlo, me je za soboto še bolj podžgalo. Na ekipnih tekmah nimam težav, da ne bi dal vse od sebe. Včasih še lažje skačem kot sam zase. Fenomenalno, noro, fantastično.

Kaj vam je šlo po glavi pred zadnjim skokom? Granerud je pred vami šel zelo daleč ...

Ni me zanimalo, koliko je kdo skočil. Vedel sem, da če mi bo uspel pravi skok, je to to. Rekel sem si: 'Brez zadržkov.' Če sem se v petek vsega skupaj malo ustrašil in sem šel na skakalnico z nekim krčem, sem si tokrat rekel, da grem na polno, saj ne mislim obžalovati ničesar. Tudi če se zgodi kakšen kiks. Do konca sem verjel, da vsi skupaj zmoremo. Fenomenalna predstava celotne ekipe.

Kdaj ste vedeli, da bo zlata medalja vaša?

Vseskozi sem verjel. Že ko je Lovro (Kos, op. a.) šel na prvi skok, sem si rekel: 'Dobro, okej'. Timi je prvo serijo res naredil ogromno razliko. Potem je bil majhen kiks, ko je bil Lovro malce preveč agresiven. Ampak Žiga (Jelar, op. a.), ki po navadi zase pravi, da v Planici na 120-ki res ne zna skočiti, je dokazal, da lahko tudi on gre do druge rdeče črte.