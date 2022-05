Edmonton izenačil serijo, Carolina na pol poti do finala

Hokejisti ekipe Carolina Hurricanes so zmagali tudi na drugi tekmi polfinala vzhodne konference. New York Rangers so premagali z 2:0 ter v polfinalni seriji na štiri zmage povedli z 2:0. V kanadskem polfinalu zahodne konference pa sta ekipi Calgary Flames in Edmonton Oilers izenačeni na 1:1 v zmagah. Edmonton je zmagal na drugi tekmi s 5:3. V Raleighu v Severni Karolini je blestel domači vratar Antti Raanta, ki je v končnici prvič povsem zaprl vrata. Finec je sicer v PNC Areni zbral 21 obramb. Tretja in četrta tekma bosta v New Yorku.

Za Carolino, prvega nosilca v metropolitanski diviziji, sta zadela Brendan Smith in Sebastian Aho, ki je bil podajalec tudi pri golu Smitha. Aho je zadel dve sekundi pred koncem v nebranjena vrata. Igor Šesterkin je za Rangerse, drugega nosilca v metropolitanski skupini, zbral 20 obramb. Polfinale zahodne konference med Edmontonom in Calgaryjem je izenačen na 1:1 v zmagah. Naftarjem, ki so s 4:3 v zmagah izločili Los Angeles Kingse Anžeta Kopitarja, je na drugi tekmi le uspel veliki preobrat. Calgary je namreč na domačem ledu po zgolj šestih minutah vodil že z 2:0, zadela sta Michael Stone in Brett Ritchie. Duncan Keith je sicer znižal na 1:2, a je Tyler Toffoli na začetku druge tretjine ob moštveni premoči na ledu povišal na 3:1. Gostje iz Edmontona so v nadaljevanju dosegli kar štiri zadetke. Zadeli so Connor McDavid, Evan Bouchard ob power playu, Zach Hyman in Leon Draisaitl za prepričljivo zmago. Keith in Draisaitl sta ob golu imela vsak po dve podaji. Vratar Edmontona Mike Smith je zbral 37 obramb, vratar Calgaryja Jacob Markström pa je imel na svojem računu 35 obramb. Polfinalna serija se zdaj seli v Edmonton, kjer bosta naslednji dve tekmi.



Izida, končnica, konferenčni polfinale:

- vzhodna konferenca:

Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:0

- Carolina vodi z 2:0 v zmagah; - zahodna konferenca:

Calgary Flames - Edmonton Oilers 3:5

- ekipi sta izenačeni 1:1 v zmagah. * Opomba: ekipe igrajo na štiri zmage.