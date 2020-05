Katja Višnar končala kariero

"Avantura smučarskega teka je bila fantastična z veliko lepimi trenutki, ki jih ne bom nikoli pozabila. Otroške sanje so se mi uresničile, ko sem nastopila na svojih prvih olimpijskih igrah, a po Vancouvru se je veliko spremenilo," je pojasnilaKatja Višnar, ki je svoje najboljše rezultate dosegala v sprintu. "Moji cilji in strast do smučarskega teka so se večali. Če se ozrem nazaj, sem ponosna na to, kar sem naredila, vrhunec pa je bilo srebro v Seefeldu," je poudarila Višnarjeva in dodala, da je usklajevanje kariere vrhunske športnice in materinstva poskrbelo za še večja čustva. "Tega ne bi zmogla brez podpore Ole, družine, prijateljev in smučarske zveze. Hvala!" je zapisala Gorenjka, ki živi na Norveškem. "Rezultati so ena stvar v športu. Še bolj pomembno pa je, da sem bila obdana s toliko izjemnimi ljudmi, ki so vplivali na moje življenjske vrednote. Hvala tudi vsem mojim sotekmovalkam in sotekmovalcem, trenerjem, serviserjem, sponzorjem, medijem, mojemu klubu TSK Bled, smučarskim prijateljem in vsem, ki so kakorkoli pripomogli na moji poti k uresničevanju ciljev," je še zapisala Višnarjeva. Končala je z mislijo, da se veseli naslednjega poglavja, ki bo vključevalo več časa z možem in otrokom.

Višnarjeva je na OI nastopila trikrat, njen najboljši posamični dosežek je deveto mesto iz sprinta v prosti tehniki v Sočiju 2014. Na svetovnih prvenstvih je ob že omenjeni kolajni bila še nekajkrat visoko, četrta je bila denimo v Val di Fimmeju 2013 v sprintu v klasični tehniki.

V svetovnem pokalu je bila na posamičnih tekmah trikrat na stopničkah, vsakokrat druga (Ruka 2014, sprint v klasični tehniki, Lahti 2014, sprint v prosti tehniki, Ribinsk 2011, sprint v prosti tehniki).