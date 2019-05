Katja Višnar še ne odhaja v pokoj: 'Odličje s SP mi je dalo zagon za naprej'

"Po dobrih rezultatih dobim motivacijo za naprej, nekaterim to dajo slabi rezultati, ko si rečejo, da bodo še bolj delali, meni pa boljši rezultati dajo motivacijo in mislim, da bom še vztrajala," je dejala Katja Višnar in tako potrdila, da še ne bo končala kariere. "Pripravljam se na še eno sezono, niti nisem toliko razmišljala, ves april sem uživala na snegu in potem sem se začela pripravljati za naprej. Nisem se spuščala v te pomisleke. Prejšnje leto sem res kakovostno trenirala, kar me je dvignilo na neko raven in rezultati so lahko le enaki ali še boljši. Na sneg bom šla šele novembra, poleti bom več doma, ker lahko tudi doma kakovostno treniram," je v pogovoru za STAdodaja 35-letna Blejka, ki se je v soboto udeležila 39. maratona treh src v Radencih in zmagala na 10-kilometrski preizkušnji s časom 40:49. Na enaki razdalji se je preizkusil tudi njen življenjski sopotnik Ola Vigen Hattestad, nekdanji olimpijski prvak iz Norveške, ki je v moški konkurenci zasedel četrto mesto. "Zelo rada potujem in z Olo sva načrtovala, da bi prišla v Radence z avtodomom, ki sva ga nedavno kupila, a ga še nisva dobila, tako da sva na koncu prišla z avtom. Drugače bi vzela še sina Ludvikain bi bili tu več dni, ker je tu topleje kot na Gorenjskem, pa še ceste so odlične za trening," je povedala Višnarjeva, ki je tek vzela kot trening, saj ji ta razdalja zelo ustreza.