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Zimski športi

Kazen ostaja: Nika in Domen Prevc pod grožnjo tudi pozimi

Ljubljana, 05. 10. 2026 14.10 pred 14 minutami 2 min branja 7

Avtor:
STA
Domen Prevc in Nika Prevc

Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze Fis že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi. Čeprav so še spomladi pri Fisu zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema.

Domen in Nika Prevc na Večeru Šampionov
Domen in Nika Prevc na Večeru Šampionov
FOTO: Luka Kotnik

Nika Prevc je prejela rumeni karton in diskvalifikacijo 25. septembra na tekmi medcelinskega pokala v Hinterzartnu, kazen pa ji poteče čez 12 mesecev. Razlog za rumeni karton je bila nepravilna prepustnost njenega dresa. Že dan pozneje je slovenska šampionka zmagala in s tem Sloveniji prinesla dodatno, šesto kvoto za nastop v svetovnem pokalu do novoletne turneje.

V slabšem položaju je po rumenem kartonu in diskvalifikaciji Domna Prevca moška vrsta. Potem ko je 4. oktobra na drugi tekmi celinskega pokala zaradi preširokega dresa prejel rumeni karton in diskvalifikacijo, je jasno, da bo moška reprezentanca v prvem delu zimske sezone lahko v svetovnem pokalu tekmovala z le štirimi skakalci.

Pri obeh kaznovanih Slovencih zdaj velja, da se jima bo kazen neposredno prenesla iz poletne sezone v zimo, če seveda na finalu poletja v Klingenthalu konec meseca ne prejmeta novega kartona. "Kartoni se prenesejo v zimo. Če je na primer Domen dobil rumeni karton 4. oktobra, mu velja do 3. oktobra 2027. Vse drugo velja, kot piše v sistemu kaznovanja Fisa," je pojasnil Gorazd Pogorelčnik, vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

Za oba Prevca to pomeni, da bosta že v zimsko sezono vstopila s kaznijo. Če bi na zadnji tekmi poletja v Klingenthalu kateri od njiju prejel še en rumeni karton, se pravi avtomatično rdečega, bi to poleg diskvalifikacije pomenilo tudi prepoved nastopa na naslednjih dveh tekmovanjih, pa je pojasnil Peter Prevc, ki tudi pri krovni slovenski zvezi bdi nad področjem razvoja opreme.

To pomeni, da bi najboljša skakalca na svetu po tem črnem scenariju lahko ostala tudi brez uvoda v zimo v norveškem Lillehammerju konec novembra.

Z novo sezono je Peter Prevc, sicer predsednik organizacijskega odbora Planice, obenem v mednarodnem pododboru Fisa za opremo in razvoj tudi zamenjal Pogorelčnika.

Pri Fisu so z novo sezono kot novost uvedli tudi diskvalifikacijo zaradi nešportnega vedenja (DQB). Nova sankcija se lahko uporabi za kršitve predpisov Fisa, Svetovnega protidopinškega kodeksa, odločitev zveznih organov ali žirije, pa tudi za druge hude prekrške, določene v pravilih.

Kazen DQB lahko povzroči izključitev športnika z enega, več ali vseh tekmovanj, na katera je bil prijavljen, obseg sankcije pa bosta skupaj v dogovoru določila žirija, odgovorna za vodenje določene discipline, in generalni sekretar Fisa.

Razlagalnik

V smučarskih skokih dres ni le oblačilo, temveč del aerodinamične opreme, ki deluje kot krilo. Ker lahko že minimalne razlike v prepustnosti zraka ali dimenzijah dresa znatno vplivajo na vzgon in s tem na dolžino skoka, FIS vzdržuje zelo stroge standarde. Nadzor opreme je ključen za zagotavljanje poštenih tekmovalnih pogojev, saj preprečuje, da bi tekmovalci s tehnološkimi prednostmi pri opremi pridobili neupravičeno prednost pred konkurenco.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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domen prevc nika prevc

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KOMENTARJI7

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Customer1
05. 10. 2026 14.42
Slovenci nismo ne Balkanci in ne Germani. Kaj torej smo? Pol je levih, pol desnih, katastrofa.
Odgovori
+1
1 0
Customer1
05. 10. 2026 14.40
Nein, nein nein!!!
Odgovori
+3
3 0
Free Izrael
05. 10. 2026 14.36
Goljufiva familija.
Odgovori
-6
1 7
Okoliletajo?a
05. 10. 2026 14.35
Kuhna!
Odgovori
+2
2 0
Banion
05. 10. 2026 14.33
će ne gre na skaklnici bo šlo za mizo s kaznimi
Odgovori
+7
7 0
Vcashzlehtvcashposten
05. 10. 2026 14.31
Mogoče v razmislek zvezi da bi bilo najpametneje takoj še enga pokasirat in odslužit kazen....
Odgovori
+0
1 1
zmerni pesimist
05. 10. 2026 14.21
Avstrijsko nemška kuhna
Odgovori
+11
11 0
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