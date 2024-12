Kdo kuha ob uvrstitvi na zmagovalni oder? V Carezzi sva se odločila za restavracijo!

OGLAS

21. mesto v paralelnem veleslalomu na uvodu v sezono svetovnega pokala je bilo veliko razočaranje za Tima Mastnaka. 33-letnega deskarja na snegu iz Medloga pri Celju, ki se je pred začetkom sezone, zaradi neurejenih razmer na ravni panoge, ki je na zadnjih zimskih olimpijskih igrah Sloveniji prinesla dve medalji (srebro in bron Glorije Kotnik), odločil za povsem samostojno pot. Zbral okoli sebe ekipo, ki ji v popolnosti zaupa. "21. mesto ni bilo nekaj, kar bi mi narisalo nasmeh na obraz. A dejstvo, da me ni potrlo veliko pove o zaupanje, ki ga imam v vse, kar smo postorili pred začetkom sezone. Ni mi bilo sicer čisto jasno, kaj je šlo tako zelo narobe," se je za 24ur.com skromnega uvoda spomnil svetovni podprvak iz leta 2019, ki je po lanski sezoni, namenjeni preizkušanju materiala in iskanju vprašanj na zahtevnejše tekmovalne odgovore, v novo tekmovalno leto vstopil optimističen.

Takšen začetek sezone si je lahko Tim Mastnak samo želel.

"Minulo sezono smo res pretežno eksperimentirali. Iskali rešitve, odgovore na vprašanja, ki jih nismo poznali. Menim, da smo našli dober paket, z določenimi korekcijami tudi material, ki mu v popolnosti zaupam. Enako velja za ekipo, na čelu katere je oče. Če naštevam vse, ki mi stojijo ob strani, z neskončno podporo družine, bom zagotovo koga izpustil," je iz Carezze sporočil športnik, ki mu bolj, kot paralelni slalom, leži paralelni veleslalom: "Ko konkurenti gledajo, da sem v veleslalomu resnično ujel ritem, je v letošnji sezoni začudenje še nekoliko večje ob dejstvu, da sem tudi v slalomu konkurenčen. Sploh potem, ko mi lani na tekmah ni steklo, niti enkrat se nisem uvrstil v finale. Eden od razlogov je bil brez dvoma ta, da sva z očetom slalom nekoliko zanemarila, ampak po menjavi opreme in nasvetih tekmecev, je steklo." Kot del nemške družine Mastnak je vesel, da se je skupaj z očetom vrnil v Evropo, dnevi postajajo takšni, kot sta jih vajena, z avtodomom izpred domače hiše in proti terenom, kjer bodisi trenirata bodisi tekmujeta. In formo vodilni tekmovalec skupnega seštevka svetovnega pokala lovi ob izdatni podpori nemške reprezentance. "Prav Nemci so bili prvi, ki niso mogli verjeti, da mi v slalomu ne steče, dali nekaj namigov, danes pa je vse drugače. Res pomagamo drug drugemu, oni morda še niso ujeli želene forme, ampak imajo mlado zasedbo, ki verjamem, da se bo kmalu začela prebijati v ospredje. Potrebno jim je dati čas, da se povsem privadijo na razmere," je vesel podpore nekdanji dobitnik malega kristalnega globusa za zmago v seštevku paralelnega veleslaloma, ki ni edini, ki uživa zaupanje Nemcev.

Sezona svetovnega pokala se je začela na Kitajskem, zdaj se je karavana preselila v Italijo, v Dolomite, kmalu pa jih čaka boj za točke tudi na Rogli.