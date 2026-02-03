Norveški smučar Kilde bo izpustil olimpijske igre

"Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi bil pripravljen na olimpijske igre, vendar moj um in telo ne delujeta tako, kot bi morala," je dejal Aleksander Aamodt Kilde.
Kilde je po padcu tik pred ciljem januarja 2024 na smuku v Wengnu prestal operacijo zaradi hude ureznine in poškodbe živcev v desni mečni mišici ter dveh strganih vezi v rami. V tej sezoni se je vrnil v svetovni pokal.
"Izjemno težko je sprejeti takšno odločitev po vsem delu, ki sem ga opravil skupaj z družino, zdravstveno ekipo, reprezentanco in številnimi drugimi. Hkrati pa sem ponosen, da sem se uspel prebiti nazaj in ponovno tekmovati v svetovnem pokalu," je dodal Norvežan.
Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je osvojil srebrno medaljo v alpski kombinaciji ter bronasto v superveleslalomu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.