Zimski športi

Norveški smučar Kilde bo izpustil olimpijske igre

Milano, 03. 02. 2026 16.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Aleksander Aamodt Kilde

Norveški smučar Aleksander Aamodt Kilde ne bo nastopil na olimpijskih igrah Milano–Cortina, ki so tik pred vrati, saj si po hudem padcu pred dvema letoma še vedno prizadeva znova ujeti pravo formo.

"Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi bil pripravljen na olimpijske igre, vendar moj um in telo ne delujeta tako, kot bi morala," je dejal Aleksander Aamodt Kilde.

Kilde je po padcu tik pred ciljem januarja 2024 na smuku v Wengnu prestal operacijo zaradi hude ureznine in poškodbe živcev v desni mečni mišici ter dveh strganih vezi v rami. V tej sezoni se je vrnil v svetovni pokal.

Aleksander Aamodt Kilde je na smuku v Wengnu doživel grozljiv padec.
Aleksander Aamodt Kilde je na smuku v Wengnu doživel grozljiv padec.
FOTO: AP

"Izjemno težko je sprejeti takšno odločitev po vsem delu, ki sem ga opravil skupaj z družino, zdravstveno ekipo, reprezentanco in številnimi drugimi. Hkrati pa sem ponosen, da sem se uspel prebiti nazaj in ponovno tekmovati v svetovnem pokalu," je dodal Norvežan.

Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je osvojil srebrno medaljo v alpski kombinaciji ter bronasto v superveleslalomu.

