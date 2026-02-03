Norveški smučar Kilde bo izpustil olimpijske igre

"Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi bil pripravljen na olimpijske igre, vendar moj um in telo ne delujeta tako, kot bi morala," je dejal Aleksander Aamodt Kilde.

Kilde je po padcu tik pred ciljem januarja 2024 na smuku v Wengnu prestal operacijo zaradi hude ureznine in poškodbe živcev v desni mečni mišici ter dveh strganih vezi v rami. V tej sezoni se je vrnil v svetovni pokal.