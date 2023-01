Kilde je naslednji kralj Streifa

Enkrat letno v sezoni svetovnega pokala nastopi dan, za katerega smukači garajo celo življenje – dan za sobotni smuk v Kitzbühlu. Tekma, ki ob progo in na tribune privabi 50 tisoč gledalcev. Tudi letošnji smučarski dogodek vseh dogodkov jih je pod Streif privabil 50 tisoč, tekma je bila razprodana že pred tednom dni, prireditelji so v zadnjih dneh iskali le še rešitve, kako varno pripeljati vse gledalce na prizorišče. Proga ni predstavljala nikakršne težave, po treningih in petkovem uvodnem smuku je bilo jasno, da so pripravili leden teren, a s preparacijo zagotovili dober oprijem, za tekmo vseh tekem.

Za nameček je bilo na prizorišču ogromno Švicarjev, ki so se prišli še zadnjič pokloniti legendarnemu Beatu Feuzu , ki je danes sklenil športno pot. Ni bil povsem v ospredju, a bo za vselej ostal zapisan v zgodovino pokala Hanhnenkamm, kot nekdo, ki je ukrotil Streif. 35-letnik iz Schangnaua je v Kitzbühlu zmagal trikrat. A po petkovi zmagi so domači smučarski navdušenci pričakovali, da bo uspeh ponovil Vincent Kriechmayer . Ko se je podal na progo s startno številko sedem je dolgo kazalo, da mu lahko uspe, a že ob prečkanju ciljne črte je zaostal za takrat vodilnim Američanom Travisom Ganongom . Ko se je na progo s startno številko 12 podal francoski as Johan Clarey je zadišalo po sploh prvi zmagi Francoza v svetovnem pokalu, a na vrhu je bil le nekaj minut.

Natančneje do nastopa izjemnega Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja. Čeprav se 30-letniku petkov nastop ni posrečil, kljub številnim koristnim napotkom norveške smukaške legende Aksla Lunda Svindala, je bila danes zgodba povsem drugačna. V megli, ob rahlem sneženju, je najboljši smukač letošnje sezone našel pot do zmagovalne linije, bil prehiter za tekmece, iz sekcije v sekcijo višal prednost pred najhitrejšimi in ob prečkanju ciljne črte prepričljivo prevzel vodstvo. 67 stotink je znašala razlika med njim in Clareyjem, tretjeuvrščeni na tekmi Ganong je bil oddaljen 95 stotink. In glede na vse zahtevnejše pogoje za vožnjo na vso moč je postalo jasno, da dvomov o zmagovalcu ni več, ne glede na to, kaj se je dogajalo na petkovi tekmi, ko je denimo v vsem svojem sijaju, s startno številko 43, z drugim mestom zablestel Florian Schieder, s 45 pa se je do 7. mesta prebil Miha Hrobat.

Čater in Hrobat do točk

Na startu najzahtevnejšega smuka svetovnega pokala sta bila tudi Martin Čater in Miha Hrobat, oba odločena, da se približata, morda izboljšata petkov nastop. A tokrat sta zaostala za pričakovanji. Celjan je tekmo končal na 26. mestu, medtem, ko je bil Hrobat 30.. "Danes mi ni uspela še ena taka vožnja, kot včeraj. Žal sem naredil napako na nepravem mestu, na izhodu na cesto, nisem nesel nobene hitrosti s sabo in to se takoj pozna na času. Je pa za mano dober tekmovalni konec tedna in gremo dvignjene glave naprej," je po tekmi povedal Gorenjec, ki je včeraj na Streifu, s 7. mestom posegel po svoji najboljši uvrstitvi svetovnega pokala.

"V primerjavi s petkovo tekmo, so bili danes pogoji bistveno bolj zahtevni. Zelo slaba vidljivost. Želel sem si smučati podobno oz. boljše, ampak sem bil v ključnih delih preveč 'zategnjen'. Na tistih najbolj nemirnih delih proge me je kar malo zaustavilo. Gre za slabšo vožnjo od tiste včeraj, poizkušal sem, ampak ni steklo," je dodal Čater.