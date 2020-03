Kilde na zadnjem smuku do skupnega vodstva, Feuzu tretji globus

Kvitfjell ta konec tedna gosti zadnji moški tekmi v hitrih disciplinah za svetovni pokal, potem ko so zaradi novega koronavirusa odpovedali finale sezone v Cortini d'Ampezzo v Dolomitih. Smukaški seštevek je tako še pred zadnjim smukom prepričljivo osvojil Švicar Beat Feuz, ki je še tretjič po vrsti smukaški kralj zime. Na devetih izpeljanih smukih v tej zimi je Feuz osvojil 650 točk. Edini, ki bi lahko še pred odpovedjo smuka v Cortini teoretično ogrozil Švicarja, Nemec Thomas Dressen, se je na sobotnem smuku na olimpijski progi uvrstil za Švicarjem na osmo mesto. V seštevku discipline pa je zasedel drugo mesto z zaostankom 212 točk.

V boju za svoje prve stopničke v končnem smukaškem seštevku sezone se je odlično odrezal Korošec Matthias Mayer, ki je s peto smukaško zmago v karieri prehitel Aleksandra Aamodta Kildeja ter sezono končal kot tretji smukač zime. Mayer je osvojil 424 točk, Kilde pa 413 točk. Peti smukač zime je Italijan Dominik Paris(384), velik osmoljenec, ki je sezono predčasno končal zaradi poškodbe. Pričakovano je na smuku v Kvitfjellu Francoz Alexis Pinturaultostal brez točk. V boju za kristalno nasledstvo Avstrijca Marcela Hirscherjaje vodstvo pred sklepnimi preizkušnjami predal Kildeju, ki ima na vrhu 1202 točki, Francoz pa je na smuku pridelal zaostanek 54 točk za novim vodilnim.

Le Kosi vsaj malce izstopil iz sivega slovenskega povprečja

V obračunu za veliki globus ima teoretične možnosti tudi norveški rojak Kildeja Henrik Kristoffersen, ki smukov ne vozi. Je tretji s 1041 točkami (-161). Na sporedu so še tri moške preizkušnje. Nedeljski superveleslalom bo okronal najboljšega superveleslalomista sezone. Pred zadnjim ima Švicar Mauro Caviezeltri točke prednosti pred Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem, zaostanek Kildeja na tretjem mestu znaša 29 točk. V Kranjski Gori 14. in 15. marca bosta na sporedu še finalni moški tekmi, veleslalom in slalom.

Za edini omembe vreden slovenski nastop je na zadnjem smuku sezone poskrbel Klemen Kosi, ki je z zaostankom 2,32 sekunde osvojil 28. mesto za tri točke za točkovanje svetovnega pokala. Boštjan Klinese je pred tremi leti na olimpijski progi zavihtel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, tokrat ni bil niti na startu. Martin Čaterje bil 40. (+2,90), Miha Hrobat, ki ima težave s hrbtom, je nastopil, a je smuk končal predčasno brez uvrstitve.

Letošnja sezona se za slovensko smukaško ekipo ni razpletla po načrtih. Na devetih izpeljanih smukih sta se med dobitnike točk prebila le Čater in Kosi. Čater je bil v točkah dvakrat s 24. in 26. mestom v Saalbachu in Lake Louisu, tudi Kosi je bil dvakrat del najboljše trideseterice z 20. mestom na uvodnem smuku v Lake Louisu ter z 28. mestom na zadnjem smuku. Kosi je v smukaškem seštevku sezono končal na 40. mestu (14 točk), Čater pa na 50. mestu (12 točk). Dressen je v poslavljajoči se zimi zmagal na smukih v Lake Louisu, Saalbachu in Garmischu, Mayer je dobil Kitzbühel in Kvitfjell, Feuz Wengen in Beaver Creek, Paris pa oba smuka v Bormiu.

Izidi:

1. Matthias Mayer (Avt) 1:48,02

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:48,16 +0,14

3. Carlo Janka (Švi) 1:48,39 +0,37

4. Beat Feuz (Švi) 1:48,45 +0,43

5. Travis Ganong (ZDA) 1:48,57 +0,55

6. Kjetil Jansrud (Nor) 1:48,85 +0,83

7. Mauro Caviezel (Švi) 1:48,93 +0,91

8. Thomas Dressen (Nem) 1:48,97 +0,95

9. Nicolas Raffort (Fra) 1:49,15 +1,13

10. Cameron Alexander (Kan) 1:49,21 +1,19

...

28. Klemen Kosi (Slo) 1:50,34 +2,32

40. Martin Čater (Slo) 1:50,92 +2,90