Kilde najhitrejši na smuku, dva Slovenca med najboljših 20

Na edini moški tekmi v Lake Louisu, smuku, je prejšnjo soboto slavil Avstrijec Matthias Mayer, ta tokrat ni bil kos 29-letnemu Aleksandru Aamodtu Kildeju, ki je v treh dneh tekmovanj na progi Ptic roparic prišel do dveh zmag po vrsti, potem ko je na prvem superveleslalomu celo ostal brez uvrstitve.

V nedeljo bo v Koloradu na sporedu še en smuk, ki so ga prestavili v ZDA po odpovedi tekme v Lake Louisu.

V Beaver Creeku so v četrtek in petek izpeljali dva moška superveleslaloma. Na prvem je zmagal Švicar Marco Odermatt, ki je na smuku zasedel 15. mesto.

Štirje Slovenci, Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik, so na obeh ostali brez točk. Na smuku sta Kline in Čater uspešno opravila popravni izpit.