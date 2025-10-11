Kilde napovedal vrnitev: Nisem še končal, imam še nekaj let časa

Aleksander Aamodt Kilde je napovedal tekmovalno vrnitev po hudi poškodbi, zaradi katere je bil odsoten 20 mesecev. Norveški smučar, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 osvojil srebro v zdaj ugasnjeni alpski kombinaciji, je ob robu medijskega dne svojega opremljevalca v Avstriji dejal, da še ni končal. Želi se vrniti v Beaver Creek.

Njegova motivacija se zdi tako močna kot njegova stegna, ko se je 33-letni Aleksander Aamodt Kilde po dolgem premoru zaradi poškodb vrnil na smučišča, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Norveški specialist za hitre discipline načrtuje vrnitev v začetku decembra na tekmah svetovnega pokala v Beaver Creeku v ZDA, kjer bosta na sporedu dva smuka, superveleslalom in veleslalom. Kilde je na klasičnem prizorišču, ki slovi po brutalni progi Ptic roparic, dosegel štiri zmage, dve na smukih, dve v superveleslalomu. Na smučeh se še nikoli ni bolj zabaval kot zdaj. "Nisem še končal, imam še nekaj let časa," je Kilde povedal ob robu četrtkovega medijskega dogodka dobavitelja smučarske opreme Atomic v Salzburgu.

Padec Kildeja v Wengnu. FOTO: AP icon-expand

Pred skoraj 21 meseci si je med divjim padcem na smuku v Wengnu porezal spodnji del noge in utrpel komplicirano poškodbo rame. Moral je prestati pet operacij, zaradi sepse, ki jo je povzročila okužba v rami, pa je bilo celo ogroženo njegovo življenje. Ob strani mu je ves čas stala in ga podpirala ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, najboljša smučarka na svetu, ki jo je na tej naporni poti okrevanja imenoval svoje "sidro" in "glavna motivatorka". "Nihče ni popoln kot oseba, a ona se zanesljivo približa popolnosti," je dejal Kilde. Sanjski smučarski par je zaročen že leto in pol in je poroko preložil na konec kariere. To bi se lahko zgodilo prej ali slej.

Shiffrin je odločno zavrnila nastop na olimpijskih igrah leta 2030 v Franciji. Možnosti za nastop na OI leta 2030 je ocenila na 50:50. Tudi Kilde meni, da ima pri 33 letih idealno starost za smučarja. "Lahko sicer smučamo do 42. leta," je dejal. Sam sicer ne misli, da se bo to pri njem tudi res zgodilo, "vendar je mogoče". Če mu bo zdravje dopuščalo in bo element zabave pravi, bo dirkal čim dlje, je dejal zmagovalec 21 tekem svetovnega pokala. "Ko mine veselje, mine tudi igriv element in potem je vsega konec," je dejal Norvežan, ki ima tudi olimpijski bron s tekme v superveleslalomu na OI v Pekingu.

Aleksander Aamodt Kilde FOTO: AP icon-expand