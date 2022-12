Kilde še tretjič v karieri slavil na smuku v Val Gardeni

V Val Gardeni so že v četrtek izpeljali smuk, nadomestnega za odpadlo smukaško preizkušnjo iz Beaver Creeka. Po šestih letih je bil na smukih na progi Saslong znova najhitrejši Avstrijec. Smuk je dobil Vincent Kriechmayr .

A so se zvezde v soboto znova naravnale v skladu z norveškimi silnicami, ko je za še sedmo norveško smukaško zmago v Val Gardeni poskrbel Aleksander Aamodt Kilde. Današnji smuk je postregel z manjšimi presenečenji. Francoz Johan Clarey je pri 41 dokazal, da ni za staro šaro in se še vedno lahko zavihti na stopničke v konkurenci svetovnega pokala. Clarey je prišel do še desete uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Olimpijski podprvak iz Pekinga je na smukih v Val Gardeni skočil še tretjič na smukaške stopničke, prvič po letu 2013. Italijan Matia Casse pa se je sploh prvič v konkurenci svetovnega pokala uvrstil na zmagovalni oder.