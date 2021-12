Kilde tretji Norvežan z zmago na superveleslalomih v Beaver Creeku

Marco Odermatt je v četrtek zmagal na uvodnem superveleslalomu sezone 2021/22. Tokrat pa so mu za še drugo zmago v 24 urah zmanjkale zgolj tri stotinke sekunde. Zmaga je tako šla na Norveško. Travis Ganong na tretjem mestu je za najhitrejšim zaostala 37 stotink sekunde.

Kilde je postal tretji Norvežan z zmago na superveleslalomih v Beaver Creeku po Bjarneju Solbakkenu (2003) in Akslu Lundu Svindalu (2008), ki je sicer v Beaver Creeku šestkrat zmagal, vsega skupaj je zbral 15 uvrstitev na zmagovalni oder. Avstrijec Hermann Maier je prav tako šestkrat zmagal v Beaver Creeku.

Tudi po Beaver Creeku so na vrhu po osvojenih superveleslalomih za svetovni pokal Avstrijci s 83 zmagami, Drugi so Norvežani s 45 zmagami v tej disciplini, tretji so Švicarji z 38 zmagami. Slovenci v moški konkurenci v tej disciplini še nimajo zmage.

Danes so bili daleč tudi od točk. Tako kot v četrtek so ostali zunaj trideseterice. Še najbližje 30. mestu in s tem vsaj simbolni točki je bil Martin Čater na 34. mestu (+2,48). Od točke ga je ločilo 32 stotink.

Miha Hrobat (+2,81) je bil 37., Boštjan Kline (+3,29) 42., Nejc Naraločnik superveleslaloma ni končal v cilju.

V Beaver Creeku bosta v soboto in nedeljo na vrsti še dva smuka. Na edinem smuku, ki so ga uspeli izpeljati v Lake Louisu prejšnjo soboto, je bil Kline 11. Odermatt vodi tudi v seštevku superveleslaloma s 180 točkami pred Mayerjem, ki zaostaja 50 točk, in Kildejem, ki ima 80 točk manj.

Odermatt ostaja na vrhu skupnega seštevka s 330 točkami, drugi je Avstrijec Matthias Mayer, ki ima 100 točk manj.