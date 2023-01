Kilde z zmago pokvaril švicarski praznik v Wengnu

Kultni Wengen, prizorišče najdaljšega smuka svetovnega pokala. A začetek 93. pokala Lauberhorn je bil rezerviran za superveleslalom, povsem smukaškega, zato ne čudi, kdo se je na poti do cilja počutil najbolje. Sprva je kazalo, da bo to švicarsko državno prvenstvo. Beat Feuz , ki zaključuje izjemno uspešno športno pot, je vrgel rokavico tekmecem, prvi od rojakov, ki se je uspel zavihteti pred njega, je bil Stefan Rogentin , naslednji, za katerega so domači navijači verjeli, da mu bo uspelo, je bil Marco Odermatt .

Rezultata 1:47,48 do konca ni nihče več ogrozil, Kilde pa je tako vknjižil še deveto superveleslalomsko zmago v karieri oz. se v omenjeni disciplini še 19. v karieri zavihtel na zmagovalni oder. A če je šlo prvemu zvezdniku norveškega smučanja kot po maslu, so imeli veliko več težav prireditelji tekem. Po odstopu Christofa Innerhoferja je pod Eigerjem začelo močneje pihati, po daljšem premoru pa se je manj uspešno od pričakovanj podal na progo Martin Čater, ki se ni uvrstil med dobitnike točk. Miha Hrobat ni startal. "Malo čuden dan danes. Do številke Innerhoferja so bile razmere, kar solidne, čeprav je malo pihalo. V tistem premoru pa se je začel v zgornjem delu močnejši veter, zajel je tudi Martina, vendar celotna njegova vožnja danes ni bila niti približno dobra. Vožnja in pristop za pozabo. Miha pa pri njegovi številki, ob še močnejšem vetru, slabi vidljivosti, proga, kjer je treslo in smo se skupaj odločili, da nima smisla tvegati, skoraj nemogoče bi bilo priti med 30, bi se pa lahko poslabšalo stanje s hrbtom. Vse z namenom, da bo lahko jutri startal in prihodnji teden v Kitzbühlu vozil smuka," je po tekmi povedal glavni trener Gregor Koštomaj.

Smuka v St. Antonu ne bo

A če so imeli prireditelji tekem svetovnega pokala vse od začetka nove sezone svetovnega pokala veliko težav s premalo snega na prizoriščih tekem, se je v zadnjih dneh vse spremenilo. Zaradi novozapadlega snega v St. Antonu so pri Mednarodni smučarski zvezi bili primorani odpovedati smuk, tako da bosta na sporedu dve superveleslalomski preizkušnji.