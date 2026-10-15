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Zimski športi

Kilde znova (huje) poškodovan, mu grozi konec kariere?

Ljubljana, 15. 10. 2026 17.54 pred 59 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Aleksander Aamodt Kilde je na sobotnem smuku v Wengnu doživel grozljiv padec.

Najboljši alpski smučar sezone 2019/20 Norvežan Aleksander Aamodt Kilde si je na treningu v Čilu poškodoval ahilovo tetivo in ga znova čaka daljše okrevanje. Nekateri svetovni mediji špekulirajo, da je zadnjo tekmo kariere alpskega smučarja že "oddelal" ...

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V sporočilu za javnost je še navedeno, da bo Aleksander Aamodt Kilde, sicer zaročenec ameriške smučarske zvezdnice Mikaele Shiffrin, odšel na nadaljnje zdravniške preglede v Innsbruck.

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Kilde se je hudo poškodoval tudi leta 2024 na smuku v Wengnu. Zaradi številnih operacij je bil s tekmovališč odsoten skoraj leto in pol.

Aleksander Aamodt Kilde
Aleksander Aamodt Kilde
FOTO: AP

Poleg velikega kristalnega globusa se lahko 34-letni Kilde pohvali še z 21 zmagami v svetovnem pokalu, dvema olimpijskima medaljama iz Pekinga 2022 ter dvema odličjema s SP 2023 v Courchevelu.

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sseebbaa
15. 10. 2026 18.56
kilde raj američanko napumpaj, denarja ima ona dovolj
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0 0
zmerni pesimist
15. 10. 2026 18.22
Leta naredijo svoje
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