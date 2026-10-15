Kilde znova (huje) poškodovan, mu grozi konec kariere?

V sporočilu za javnost je še navedeno, da bo Aleksander Aamodt Kilde, sicer zaročenec ameriške smučarske zvezdnice Mikaele Shiffrin, odšel na nadaljnje zdravniške preglede v Innsbruck.
Kilde se je hudo poškodoval tudi leta 2024 na smuku v Wengnu. Zaradi številnih operacij je bil s tekmovališč odsoten skoraj leto in pol.
Poleg velikega kristalnega globusa se lahko 34-letni Kilde pohvali še z 21 zmagami v svetovnem pokalu, dvema olimpijskima medaljama iz Pekinga 2022 ter dvema odličjema s SP 2023 v Courchevelu.
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