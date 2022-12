Kildeju vetrna loterija v Beaver Creeku, Čater 21.

Najboljša danes sta bila daleč pred vsemi ter sta zadela najboljše vetrne pogoje v zelo spremenljivih vremenskih razmerah. Tretji James Crawford iz Kanade je zaostal že 79 stotink sekunde. Avstrijec Matthias Mayer je stopničke zgrešil za stotinko sekunde.

Petkov smuk je odpadel zaradi sneženja in vetra, ki je tudi danes krojil razmere. A veter in slaba vidljivost nista prišla do živega 30-letnemu Norvežanu Kildeju, ki je po Lake Louisu zmagal na drugem smuku v sezoni.

Tako kot Kjetil Jansrud ima zdaj osem zmag v svetovnem pokalu v kraljevski disciplini in je ob Odermattu, zmagovalcu veleslaloma v Söldnu in superveleslaloma v Lake Louisu, favorit na nedeljskem superveleslalomu.

Med Norvežani ima največ smukaških zmag sloviti Aksel Lund Svindal, 14, ki je s štirimi smukaškimi zmagami najuspešnejši smukač v Beaver Creeku. Kilde je števec zmag v svetovnem pokalu premaknil na številko 15. Svindal na vrhu med Norvežani jih ima 36.

Prvi slovenski nastop je bil pri startni številki 21, ki jo je nosil Martin Čater. Ravno ko se je iz startne hišice pognal Celjan, je na startu zelo močno pihalo, veter pa je dvigoval sneg. Čater ni bil med najhitrejšimi, a je kljub slabim razmeram v cilj prenesel dovolj hitrosti za nove točke. V cilj je prišel kot 17., prehiteli so ga zgolj še štirje za končno 21. mesto z zaostankom 1,79 sekunde. Lani je bil na tem prizorišču 13.

"Pogoji so bili zelo slabi. Okoli moje številke je še bolj začelo pihati in snežiti. Že na ravninskem delu sem čutil res močan veter, tudi po snežni podlagi se ni nič videlo. Zame, ki še posebno nimam rad tega, da ne vidim dobro pod smuči, je bilo še posebno težko. V spodnjem delu sem dobro smučal in nisem veliko izgubil, bi pa na tistem ravninskem delu lahko odpeljal kak zavoj bolje in bi bil kako mesto višje," je razmere opisal Čater.

"Uspel mi je soliden rezultat, bolje kot izven 30, a to ni tisto, kar si želimo. Vseeno bom vzel tudi to in se boril še naprej. Je pa res, da nas je bolezen zelo zdelala, moči še niso prave, kar se je poznalo," je še dodal.

Miha Hrobat (+2,98), ki je startal kot 26., je bil na koncu 41., Nejc Naraločnik (+6,72) s slabim izhodiščem 55 je zasedel 61. mesto ter bo po prihodu domov tekmovalne izkušnje nabiral na tekmah nižjega ranga.

Trener slovenskih smukačev Grega Koštomaj je opozoril, da so vsi trije slovenski tekmovalci zboleli v Severni Ameriki. "Očitno je, da je bolezen pustila posledice. Niso še zdravi in v takšnih razmerah to pride še bolj do izraza. Upam, da se fantje po prihodu domov pozdravijo in vrnejo na pravo raven."

Po štirih izpeljanih tekmah na vrhu skupne razvrstitve ostaja Odermatt, ki je bil na vseh na stopničkah. Švicar je zbral že 340 točk, Kilde na drugem mestu jih ima 280. Na osmem mestu v skupni razvrstitvi je slovenski as Žan Kranjec, ki je sezono odprl z drugim mestom na veleslalomu v Söldnu, tekme v hitrih disciplinah v Severni Ameriki je izpustil, znova pa bo na startu prihodnjo soboto na veleslalomu v Val d'Iseru.