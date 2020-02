Kingsi po Toffoliju prodali še enega člana šampionske zasedbe

Martinez je bil sicer eden od junakov in ključnih igralcev moštva, ki ga kot kapetan na ledu vodi Anže Kopitar . Dvaintridesetletni Američan je namreč dosegel odločilni gol v finalu lige NHL na peti tekmi proti ekipi New York Rangers ob osvojitvi Stanleyjevega pokala leta 2014. Bil je tudi član šampionskega moštva, ki je osvojilo Stanleyev pokal dve leti prej (2012).

K Zlatim vitezom iz Las Vegasa se namreč seli ameriški branilec Alec Martinez , medtem ko bodo Kralji prejeli po en izbor v drugem krogu naborov v letih 2020 in 2021. Moštvo iz mesta angelov je tako v le dveh dneh ostalo brez napadalca Tylerja Toffolija in branilca Martineza, ki bosta odslej igrala za Vancouver Canuckse oziroma Vegas Golden Knightse.

Za kralje je v svoji karieri odigral 597 tekem, na katerih je zbral 198 točk (62 golov, 136 podaj) in indeksom +23. V letošnji sezoni je na 41 tekmah dosegel vsega en zadetek ob sedmih podajah. Američanu pogodba poteče po naslednji sezoni, kralji pa so očitno želeli za branilca iztržiti čim več v želji po prenovi in pomlajevanju moštva. Los Angeles namreč zaseda zadnje mesto zahodne konference in je daleč od mest, ki vodijo v končnico.